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他問純喫茶熱銷20年關鍵 網曝另一款飲料「真正王者」

聯合新聞網 / 綜合報導
網友詢問純喫茶熱銷關鍵。圖／取自PTT
網友詢問純喫茶熱銷關鍵。圖／取自PTT

便利超商品項推陳出新，不過仍有部分老產品持續熱賣，有網友直言，賣了好久的純喫茶到現在仍在架上，到底是靠什麼才能屹立不搖至今？其他網友則點出關鍵「便宜又夠甜」，還有人表示「麥香紅茶才是真正王者」。

有網友在PTT發文表示，「下雨天跑來超商躲雨，無聊買了好久沒喝的純喫茶，新口味還不錯。但純喫茶也不算很久的飲料品項，頂多20年而已，同期開發出的飲料可能都下架了，純喫茶至今還是毅力不搖在各大超商，純喫茶是靠什麼才能屹立不搖至今的？」

其他網友則表示「便宜，糖加很多」、「就便宜又不難喝」、「早期靠第二件6折狂銷穩市佔率」、「提神好好用，咖啡因超高」、「新鮮，只能保存十幾天，比那些寶特瓶飲料保存近一年來的好」、「成本夠低」、「有無糖的喝又懶得去手搖飲店就會買」。

還有網友指出「麥香系列才是真正王者」，留言「麥香紅茶笑而不語」、「麥香比較猛吧，還沒漲價」、「麥香鎖定高中以下，純喫茶大學生，茶裏王上班族」、「麥香真的夠強」。

PTT

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