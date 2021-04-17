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台61線開車遇「靈異詭聲」 她併排砂石車被勸：撞下去吧！

聯合新聞網 / 綜合報導
台61線示意圖。 圖／報系資料照
台61線示意圖。 圖／報系資料照

台61線又稱西部濱海快速公路，常被簡稱為西濱快速公路或西濱快，此路段也時常傳出交通意外事故，讓不少民眾熟知。對此，便有網友在臉書社團分享，自己在行駛西濱快速公路時，剛好並排經過一輛砂石車，竟疑似遇到靈異事件，不斷有聲音要她「撞向砂石車」，讓她相當害怕。

原PO在臉書社團「靈異公社」發文分享，表示在15日在行駛西濱快速道路時，與一輛砂石車併排行駛，卻突然冒出一股聲音要她「轉方向盤撞向砂石車，車體捲進去會很爽」。她還說明，自己甚至可以想像到車體捲進去的樣子，而那股聲音則持續著「撞下去吧，撞下去吧！」

「但是就怕痛啊 」原PO才說明自己回神後，只想著要趕快加速開走，讓他直呼這感受「以前聽到人家說什麼耳邊有聲音時她還不太相信，直到自己真的遇到了才真的覺得超可怕」，更在文末呼籲網友開車「遠離大車，安全你我他」。

此文一出，不少網友也分享自身經歷說明，「有一次爬山走八通關古道，因為下雨走起來很累，我自己一個人落隊走在後面，停下來休息的時候睡著了，不知道睡了多久，有一個聲音一直跟我說『繼續睡不要走了，幹嘛那麼累？』後來聽到有人喊我，醒了過來，發現是同伴在前面喊我，醒來天都快黑了，如果我繼續睡大概就出事了，因為前面剛好坍方摸黑路過很危險，第二天同一個地方就有人跌落。」

而大部分網友都建議原PO可以去廟裡看看，紛紛表示，「這時候自己的意志力就要堅定了」、「趕快去廟裡拜拜吧」、「最近西濱常有事啊」、「我覺得叫妳撞賓利的會比較恐怖，撞到賓利要痛很久」、「去求平安符吧！應該不會只有一次」、「好可怕」。

靈異公社 西濱快速公路

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