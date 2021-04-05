聽新聞
test
0:00 / 0:00
自助餐神秘菜色！他問「甜甜的白色方塊」網笑：為什麼在這
自助餐菜色豐富多元，價格實惠，各家餐廳有時也會推出限定菜色，讓饕客們眼睛一亮。近日一名網友即發文詢問「神秘菜色」，貼文釣出各方高手解答。
原PO在Dcard發文詢問「這個好好吃的東西是什麼」，他在文中說明夾自助餐的時候夾到了一個神秘食物，意外的十分美味讓他相當好奇食物名稱，「一個白白軟軟、方方的、外面有裹一點粉、甜甜的、很好吃的東西是什麼？」他也在貼文中附上當天夾取的自助餐菜色，照片中可見半透明的裹粉方塊，原PO補充說明顏色也有淺粉跟淺綠，而且印象中小時候吃過。
貼文一出許多網友留言解惑，「涼糕吧」、「香蕉飴吧」、「是涼糕哦！夜市有賣」、「我記得市場有些會寫水果涼粉」、「花市賣得涼糕，很多顏色」、「水果涼糕吧，我超愛吃，又便宜」。
對於涼糕成為配菜，網友則持不同意見，「為什麼自助餐有涼糕？好酷哦，我只遇過炸芋泥球紅豆泥球之類的」、「涼糕哈哈哈，但是為什麼他當配菜啦」、「素食的自助餐蠻常看到的」、「涼糕！而且還會做成各種顏色超好吃。自助餐常常看到，我都會夾一個當點心」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言