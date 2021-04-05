自助餐神秘菜色！他問「甜甜的白色方塊」網笑：為什麼在這

自助餐菜色豐富多元，價格實惠，各家餐廳有時也會推出限定菜色，讓饕客們眼睛一亮。近日一名網友即發文詢問「神秘菜色」，貼文釣出各方高手解答。

原PO在Dcard發文詢問「這個好好吃的東西是什麼」，他在文中說明夾自助餐的時候夾到了一個神秘食物，意外的十分美味讓他相當好奇食物名稱，「一個白白軟軟、方方的、外面有裹一點粉、甜甜的、很好吃的東西是什麼？」他也在貼文中附上當天夾取的自助餐菜色，照片中可見半透明的裹粉方塊，原PO補充說明顏色也有淺粉跟淺綠，而且印象中小時候吃過。

貼文一出許多網友留言解惑，「涼糕吧」、「香蕉飴吧」、「是涼糕哦！夜市有賣」、「我記得市場有些會寫水果涼粉」、「花市賣得涼糕，很多顏色」、「水果涼糕吧，我超愛吃，又便宜」。

對於涼糕成為配菜，網友則持不同意見，「為什麼自助餐有涼糕？好酷哦，我只遇過炸芋泥球紅豆泥球之類的」、「涼糕哈哈哈，但是為什麼他當配菜啦」、「素食的自助餐蠻常看到的」、「涼糕！而且還會做成各種顏色超好吃。自助餐常常看到，我都會夾一個當點心」。