好毛！新婚妻每晚坐梳妝台前哼歌 竟是向裝潢工人砍價害的

超毛！一對新婚夫妻入住新房後，丈夫每晚向妻子求歡，妻子卻只坐在梳妝台前梳頭髮、哼歌，對於丈夫邀請都回應「等一下」，之後才發現，梳妝台的抽屜底板竟然是由棺材木板製成，導致妻子行為怪異。事後得知是因為裝潢時向工人砍價50萬，對方不滿才以此策報復。

藝人鄭仲茵在節目《11點熱吵店》分享一件友人的真人真事，一對夫妻為了婚後入住新房，找來了裝潢工人施工，施工期間雙方針對水電、設計、價格、時間等問題討價還價，經過半年才終於裝潢好新房，兩人也順利入住。

兩人婚後長輩開始要求抱孫，然而丈夫每晚向妻子求歡時，妻子都只坐在梳妝台前梳頭髮、自言自語、哼歌，對於他的邀請僅回應「好，等一下」，丈夫每每都等到累了睡著。

之後男方媽媽受不了，決定尋求宗教協助，看看無法懷孕是否與家中風水有關，想不到道士一看，立刻發現女子晚上都不睡覺的原因，就是因為梳妝台的抽屜在作怪，原來抽屜底下的木板竟是以棺材木板製成，而棺材主人也是女生，才會讓妻子每晚都行為怪異。

道士要求，必須將梳妝台燒掉，並且作法迴向給亡者，生活才能恢復正常，最後處理完梳妝台後，兩人也順利生子。事後男方透過朋友的朋友得知，裝潢工人不滿當時被砍價50萬，才會特地以棺材板製作梳妝台。