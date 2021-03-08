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妻花1800元買生鏽古董鐵罐 夫看傻：這垃圾價值在哪？

聯合新聞網 / 綜合報導
網友貼出妻子購買的古董鐵罐。圖／取自臉書
網友貼出妻子購買的古董鐵罐。圖／取自臉書

有人喜歡收藏古董，少數古董更是要價不菲。有網友分享，他的妻子日前逛完古玩店，買了一個神秘的生鏽小鐵罐，想不到竟要價1800元，讓他質疑「這垃圾玩意價值到底在哪裡？」其他網友也相當傻眼，有人直言「佩服賣這個的超級業務老闆的嘴」。

一名網友在臉書社團「爆怨公社發文指出，老婆日前去逛古玩店，買了一堆古貨回家，其中一個跟易開罐一樣大的小鐵罐，已經整個都是生鏽痕跡，卻要價1800元，他傻言直呼不能理解，詢問網友「這垃圾玩意價值到底在哪裡？」

從該網友貼出的照片中，可見一個與易開罐大小差不多的鐵罐，已經整個都生鏽，還有一個蓋子可以打開，類似杯蓋的設計，杯子內裡也都已生鏽，整個瓶身都佈滿咖啡色鏽蝕痕跡，杯緣則是凹凸不平，杯蓋上貼著價格標籤寫著1800元。

其他網友也無法理解，紛紛開玩笑留言「這難道是宋徽宗用過的星巴克咖啡杯」、「這是明朝不附吸管的隨行杯」、「放個千百年就值錢了」、「收妖罐，恭喜你得此神器」、「這要嘛是東皇鐘，不然就是神農鼎，煉妖壺也有可能。我知道它絕對不是盤古斧或是伏羲琴，難道是傳說中的軒轅劍」。

爆怨公社 考古

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