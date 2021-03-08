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鐵齒少年偷看送肉粽煞到！ 深夜耳邊飄人聲「輪到你囉」

聯合新聞網 / 綜合報導
少年偷看送肉粽儀式，之後一星期行為舉止都很怪異。示意圖╱123RF
少年偷看送肉粽儀式，之後一星期行為舉止都很怪異。示意圖╱123RF

送肉粽」是台灣民間傳統除煞儀式，為喪葬習俗之一，「肉粽」為台語的黑化，意指上吊，暗喻上吊死者類似肉粽般用繩綁住吊著。根據習俗傳統，遇上送肉粽儀式時，千萬不要看熱鬧，否則恐惹禍上身。一名高中生因不信邪偷看，之後竟聽到詭異人聲在耳邊說「時間到囉，這次輪到你囉」，最後他甚至買了繩子上吊，嚇壞父母。

一名網友在臉書社團「靈異公社發文分享偷看「送肉粽」的故事。他表示，有個住在彰化的朋友，他的兒子是一名高中生，對於送肉粽的禁忌相當不信邪，某次家中附近正在執行送肉粽儀式，少年心想不出門就好了，因此好奇地將窗簾、窗戶打開，一瞬間一道冷風吹進來，讓他全身都起雞皮疙瘩，但他仍不當一回事。

接著一星期他都做了奇怪的惡夢，不斷夢到他在練習如何綁繩子上吊，他有點害怕得向媽媽反應，但媽媽認為是孩子在開玩笑，沒有特別注意。兩天後的深夜，少年父母聽見一聲巨響，立刻起床查看，發現兒子房門鎖上，立刻以備用鑰匙打開。

開門後的景象嚇壞兩人，只見兒子真的綁好繩子上吊自殺，他們立刻將兒子從繩子上解下，幸好他沒有大礙，待兒子清醒後詢問，兒子則說「不知道，我前幾天只知道要買繩子，後來我又聽到有人在我耳邊說『時間到囉，這次輪到你囉』」。

少年父母隔天立刻請道士處理，道士直言，「你兒子當天就直接被煞到，才會有這麼危險的問題，好在你們當天父母都在，不然你兒子真的會被帶走」。

其他網友看完也毛骨悚然，留言「還好我是臺北人，怕爆」、「聽到送肉粽，大家跑得跟什麼一樣」、「我覺得很恐怖」。

有人分享遠離送肉粽的親身經驗，「嫁過來才知道有這種儀式，而且當地人真的門窗都關得緊緊的，有一次說晚上會經過我上班的地方，當天老闆就讓我們提早下班，然後會經過的地方商家不是只做半天就關門，不然就是那天乾脆不營業」。

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送肉粽 靈異公社

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