「祢」 是誰？鏡牆上驚見詭異童蹲坐 網友嚇壞變身柯南破案
臉書社團《路上觀察學院》昨（6）日一張照片流傳開來，讓許多人直呼「好毛」！仔細看畫面左上方，疑似有一名小朋友蹲坐在鏡牆上，看起來有點詭異，而他又為什麼會在那裡？種種謎團讓網友想不透，「還以為來到靈異公社」。
有網友昨天在《路上觀察學院》PO出這張照片，可看到在練舞室裡，一男一女正手拉著手、練習動作，後面還有人幫忙錄影，不過怎麼好像哪裡不太對勁？原來是畫面左上角，出現一個看起來像是小朋友的人蹲坐在鏡牆上，原PO也直呼，「左上角那是什麼？我們公司很多人說那是小朋友？」短短一段話，引起諸多關注。
網友紛紛直呼，「好毛」、「怕爆」、「不是說好不PO靈異照嗎？」；也有人開玩笑說，「是鬼而已啦！別擔心」、「換燈管而已啦！沒看到上面那麼黑嗎？」、「看完之後頭有夠暈，至於處理方式，就是你要拿去燒掉，如果是手機的話，也是一樣」；更有留言歪樓，「覺得鏡子裡面的女主角比較瘦」。
不過問題還沒解決，網友當起柯南，紛紛猜測「祂」的身分，「是擺設嗎？」、「放大看，像是排放管路或是支撐架之類的東西？」經過大家仔細推敲，得出「祂」的真身其實是電影《爵士春秋》（all that jazz）的人物Lady Midnight雕塑模型，不少網友也鬆一口氣，「知道真相我大笑」、「是誰放的啦！」
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