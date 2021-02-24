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女大生曝老家銅板美食「20年只漲2元」 當地人爽曝：高屏地區才有

聯合新聞網 / 綜合報導
網友分享家鄉美食。 圖／pixabay
網友分享家鄉美食。 圖／pixabay

便宜美食人人愛，近日有網友曝光南部超市美食，配料澎湃卻只要銅板價，堪稱「月底救星」，且連賣20年幾乎沒漲價，讓她大嘆「什麼時候才會爆紅」。照片曝光後，在地人一看秒讚該超市方便又便宜，是「高屏人才知的小確幸」。

近日一名女大生回老家時，忽然想起小時候曾吃到的美食，便興沖沖地跑到附近超市，果然發現目標－－「鍋燒意麵」料理組合包。原PO表示只要是颱風天，這一貨架就會被掃空，她小時候不太會使用廚房，這種通通配好、一人份的組合包就很適用，煮好後再加一匙沙茶醬就會非常美味。

照片一出便引起騷動，組合包內除了麵體、火鍋料外，還有青菜、蛤蜊、雞蛋等配菜，相當豐富，重點是「只賣39元」，非常佛心！不少網友大感驚訝，「便宜到靠北」、「39？太便宜了吧」、「在台北蛋就10元了」、「這個在北部賣的話，直接變390」。原PO更表示，印象中這款組合料理最初是賣37元，經過近20年，竟只漲2元，比現在一些泡麵都便宜。

而這樣的銅板美食怎麼瞞得過當地人的眼睛呢？立刻有網友認出是高屏地區知名連鎖超市「814」的產品，「一看就知道是潮州814」、「814超市特產」、「814超市！這個真的好好吃哦」。

當地人表示，814超市以物價便宜知名，且有不少份量剛好的料理組合包，是學生族的福音。「屏東814真的超好買，一堆這種組合包，晚上不知道要煮什麼來吃，看組合包就對了」、「814超讚的，很多很便宜的東西」、「回屏東必逛」、「台北人到屏東唸書，超愛去814買生鮮，便宜份量也剛剛好」、「好扯……太便宜太滿足了吧，台北能不能開1間」。

不過也有人表示，高屏地區蠻多早餐店的鍋燒意麵價格僅在35元至40元之間，料也很多，因此除非早餐店不開門，否則不會去814超市買來自己煮。

814超市有許多便宜實惠的料理組合包，是學生族的月底救星。 圖／翻攝自DCARD
814超市有許多便宜實惠的料理組合包，是學生族的月底救星。 圖／翻攝自DCARD

屏東

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