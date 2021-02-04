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母翻出整疊「50元舊鈔」想換錢 內行勸退狂競標：15000元全收

聯合新聞網 / 綜合報導
有網友的媽媽翻出一疊多的50元「舊鈔」。圖／翻攝自爆廢1公社
有網友的媽媽翻出一疊多的50元「舊鈔」。圖／翻攝自爆廢1公社

農曆春節將至，許多民眾都會開始大掃除工作，近日就有一名女網友PO文表示，媽媽翻出一疊多的50元「舊鈔」，還叫她拿去銀行換一換，沒想到照片曝光後，立刻掀起熱議，還有網友開價競標。

該名女網友在臉書社團「爆廢1公社」發文表示，「快要過年了，媽媽不知從哪翻出一疊多的50舊鈔」，還叫她拿去銀行換一換，這一疊舊鈔也勾起原PO小時候過年的回憶，「大人包紅包都用50元鈔票來增加厚度」。

貼文一出，網友紛紛留言回應「懷念這個50元」、「千萬別換啊，是古董」、「這個有保存價值耶」、「7年級生應該都有花過吧」、「哇～這個有歷史，而且還是新鈔，這個非常很有價值」、「以前50元就在那年代滿好用的了，可吃個39元便當+小杯飲料」。

此外，還有網友開價，希望向原PO買來收藏，「可以現金交換嗎？」、「一萬收畫面全部」、「二疊全收15000元」、「一張500收，等我孫子出來應該可以賣一張5000」、「一疊7000收」。

有網友的媽媽翻出一疊多的50元「舊鈔」。圖／翻攝自爆廢1公社
有網友的媽媽翻出一疊多的50元「舊鈔」。圖／翻攝自爆廢1公社

爆廢公社 紅包

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