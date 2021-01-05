這款辦桌甜點讓他好懷念 網友讚：甜味低又很有古早味

現代人結婚辦喜宴，大多講求乾淨、衛生，因此多在餐廳舉辦，不過仍然有人喜愛傳統的辦桌方式，因為辦桌的菜餚不僅澎湃，還很有特色。一名網友回憶以前吃辦桌時，最後上的甜點是「漢堡冰淇淋」，如今已經很少看到這種點心，讓他不禁很懷念。

從原PO貼出的照片看到這款冰淇淋內餡包的是紅豆、香草口味，圓形簡單的造型相當有古早味。他說小時候跟著家人吃辦桌，最後一道上的除了水果之外，就是這款「漢堡冰淇淋」了，「不過現在吃喜宴都看不到了，吃過的現在應該都30以上了吧？有沒有八卦？」

貼文引起網友熱烈討論，許多人認為「古早味」和「甜味」是讓人懷念的原因，「我印象中就是吃這個，比什麼哈根達斯好」、「減低甜味，哈根對某些人來說太甜了」、「古早味欸」、「很棒啊，一般冰淇淋去路邊買就有了」、「很喜歡這個，因為有人不吃可以多吃一個」、「這真的好吃」、「超懷念，紅豆口味超好吃」、「有的還是義美銅鑼燒冰淇淋，更好吃」。

辦桌菜餚吃的是總舖師的手路菜，但有時候上桌的東西也會讓人啼笑皆非，之前有人PO出最後上的水果竟然是一整顆的橘子，還有炸雞腿、一人一桶冰淇淋等，而最多人討論的還是炸湯圓，雖然話題性十足，但也可見台灣人對於傳統喜宴的愛好。