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萬華喜相逢麵包店歇業 網淚喊：想念黑森林蛋糕、煙火蠟燭

聯合新聞網 / 綜合報導
擷自六庄臉書
擷自六庄臉書

開業33年的萬華「喜相逢西點麵包店」，在昨(30)日結束營業。不少老客戶聞之崩潰嘆息，許多人表示從小就吃他們家的蛋糕和麵包至今，傳統道地的蛋糕、麵包製法讓人回味再三，讓網友嘆：「這種傳統純粹的生日蛋糕現在越來越難找了」。

粉專「六庄」表示，喜相逢麵包店「老闆說真的累了…」，「便宜好吃的喜相逢不知道餵養了多少加蚋仔人，相信大家多少都有吃過他們著名的黑森林蛋糕，這種傳統純粹的生日蛋糕現在越來越難找了...剛剛小編去搜刮最後的蛋糕點心，好多人站在店裡流連忘返，還有人一天去了兩三次，在店內拍照還被笑是不是要哭了。」文末希望老闆老闆娘好好休息，「會記得你爽朗的笑容！」

老顧客在得知消息後衝到店內將剩下的麵包「一次買齊」，「七點一起床就訂了黑森林蛋糕 ，慶幸老闆還有接單，拿到後都捨不得打開，還是熟悉的味道但今天格外好吃，真的是從小到大的回憶，再見了！謝謝老闆老闆娘。」

同是老顧客的網友細數喜相逢在家人的生日聚會裡留下的回憶，其中以傳統的黑森林蛋糕、布丁及水果蛋糕最讓人不捨再也買不到，還有網友說，喜相逢蛋糕附的蠟燭也很特別，是那種傳統的煙火蠟燭，其他包括三色蛋糕、泡芙、芋頭布丁蛋糕、法國麵包都有被顧客點名。

2020年在疫情下衝擊不少傳統產業，喜相逢在11月底歇業關門，也讓萬華人相當感慨：「萬華真的有很多老店休息」，也有人說，因為現在網路教學相當發達，「很多人自學會做蛋糕麵包了，還分送給親朋好友。」讓蛋糕店愈來愈難生存，也有人對往後的生日發愁：「那我們家以後的蛋糕怎麼辦？！」。

萬華

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