吃辦桌一見水果盤上桌超傻眼 內行人曝真相「方便又衛生」

許多人都有參加過辦桌的經驗，傳統的流水席裡，澎湃霸氣的菜餚總是讓人感到驚艷，但有網友PO文抱怨去吃「平安宴」，結果水果盤一上桌讓他看傻了眼，盤子上只有一種水果而且沒有擺飾，原PO直呼第一次看到這樣上菜的，但有內行人點出重點，表示這樣才聰明。

原PO在臉書「爆怨2公社」貼出一張他參加傳統辦桌的照片，他說宴會吃到最後上了水果盤，但盤子裡卻散亂地擺了8顆橘子，沒有其他水果也沒有整齊地擺設，和印象中切好並且有多款水果、甚至多層又豪華的水果盤完全大相逕庭。原PO傻眼的說「第一次遇到吃辦桌，水果是這樣上的」。

原PO說這一桌的價格不只2000元，每道菜餚都不錯，唯獨這道水果盤讓他很傻眼，貼文一出也引起網友們褒貶不一，「我以為流水席都很『澎湃』耶」、「一桌可能只有3000元」、「是在趕人了嗎？」、「橘子、蓮霧都是整顆給，但沒看過擺盤這麽隨意的」、「這個總舖師有點混」、「鄉下的便宜桌，都是吃粗飽的」、「阿沙力的擺法，自己來不要客氣」、「整顆比較有誠意又衛生」、「這樣才不會污染啊」、「也太懶，我看到的至少都還塞在泡綿裡擺一圈」。

不過有許多內行的網友看了都大讚這樣比較方便，「不錯啊，一人一顆，不想吃就直接帶回家囉」、「方便打包啊，有什麼問題？」、「自己來，也方便帶走回家」、「可以方便讓你帶回家啊，如果是切好的柳丁，又不好帶回家」、「我喜歡，吃不下方便好外帶」、「現在很多人到最後都吃不下了，直接整顆給你帶回家，免得浪費太多的食物」。