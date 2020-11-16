聽過「熊電」嗎？內行曝「南部老一輩才懂」 網喊長知識

閩南語深受日語影響，有些熟悉的詞彙其實是從日語演變而來，然而台灣人在用字遣詞上仍有地域差異。一名女網友透露，自己跟10個人說「熊電」，有8個人都滿頭問號，讓她無奈地說「別跟我說老一輩才講這個詞」，貼文掀起眾人熱議。

原PO在臉書社團「爆廢1公社」發文表示，跟10個人說熊電，有8個人都聽不懂意思，這讓她不禁她好奇「是不是只有南部人才知道這個用詞」，此外，原PO解釋「熊電」指的是「夜市」。

貼文一出，不少網友初次聽到大感不可思議，「北部人受教了」、「南部人卻沒聽過」、「從小聽到大，但原來是這意思我都不知道，學到了」、「還真的沒聽過這說詞」、「真的沒聽過，長知識了」、「完全沒聽過這個說法」。

但也有內行人直呼，「好像真的只有南部講熊電耶！以前跟朋友聊天說到，都會被糾正那叫做夜市，哪有人說熊電」、「好久沒聽人家說過這兩個字」、「好懷舊的用詞，南部人路過」、「商展等於熊電，正港高雄鳳山人」、「屏東從小到大都講熊電」、「我也是住過高雄才知道這個名詞」。

事實上，「熊電」是日文「商展」的台式發音，原指攤販固定擺攤的市集，而夜市指的是夜晚的市集。