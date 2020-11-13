聽新聞
test
0:00 / 0:00
童年回憶！賣場驚見「經典神飲」 網歪樓：泳裝辣妹沒變老
小時候喜歡喝的飲料，隨著時代變遷逐漸被新口味取代，因而消失在市面上。然而一名網友日前逛全聯福利中心時，意外發現絕版20年的「經典神飲」，當下立刻買回家享用，照片在網上曝光，勾出不少人的童年回憶。
原PO在臉書社團「我愛全聯-好物老實説」曬出戰利品，並興奮表示午休時間去全聯買水，發現2款小時候很常見的飲料，右邊那罐大家可能很熟悉，但左邊這罐至少20年以上沒見過，這次無意間發現，好令人懷念。
貼文引發廣大迴響，網友紛紛留言回應，「味王是小時候的回憶啊！」、「原來還有在賣，小時候的最愛」、「喝回憶，拜託別停産」、「好懷舊的包裝喔！」、「第一次看到味王，下次買來喝喝看」、「喝起來有鐵罐味，但是就是愛這味」、「以前這是打彈珠台的獎品！」
此外，飲料的外包裝也讓眾人歪樓直呼，「津津罐上的辣妹現在還在世的話應該已經是人瑞了」、「津津蘆筍汁上的美女，現在應該是阿嬤級了吧！」、「蘆筍汁，我一定要喝有辣妹的」、「小時候難得可以公開接觸的色情圖片，就是這罐了」。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言