營養午餐最期待的菜色？網狂指「2樣人氣餐點」：瞬間被搶光

相信不少人在求學階段吃過營養午餐，供應廠商為了學生健康，每天會提供不同餐點、湯品、水果，然而菜色的喜愛好度也是大家常討論的話題，對此，一名網友好奇發問「營養午餐最期待哪些菜色」，問題曝光後，眾人紛紛揭曉心中答案。

原PO在PTT發文表示，營養午餐有的人討厭、有的人喜歡，在所有餐點中他最期待的大概是滷肉、炸雞腿、炸豬排等主菜，有時候還會有鐵板牛柳，而且時常都是雙主食，像是炒飯和炒麵，也能在菜單中發現割包，至於配菜常常是炸山藥捲或是年糕麻糬，而甜湯有奶茶、西米露、仙草蜜等。

不過，原PO最討厭的菜色是義大利麵，「因為肉醬很噁心，加上是白麵條不是義大利麵，因此實在難以下嚥，每次聞到肉醬的味道就反胃想吐，大家最期待的營養午餐菜色有那些呢？」

貼文引來網友熱烈回應，「雞腿、蒸蛋、漢堡、冰奶茶」、「蒸蛋、柳葉魚、玉米濃湯」、「紅燒豬肉湯麵，超級好吃」、「火腿炒飯+雞塊+甜湯珍奶」、「國小漢堡超期待的」、「玉米濃湯每次都一定被搶光」、「珍珠肉丸，做得超好吃」、「咖哩雞和三杯雞，不知道為什麼學校煮的特別配飯」。

其中「珍珠奶茶」和「炸物」的聲量不分上下，「珍珠奶茶，一堆人搶著拿水壺裝」、「整大桶珍珠奶茶，而且要是冰的」、「炸雞 漢堡、薯條、珍奶，一學期才出現幾次的」、「絕對珍珠奶茶」、「炸起司豬排，超好吃」、「麥克雞塊，每次都會多拿幾塊」、「炸甜不辣，灑滿九層塔」、「珍奶好喝到受不了，配上炸雞排幸福到升天」。