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他移居台中發現肉圓不輸彰化！除了茂川 網再推吃了30年老店

聯合新聞網 / 綜合報導
台中第二市場的茂川肉圓剛獲得2020台中米其林餐盤推薦。報系資料照
台中第二市場的茂川肉圓剛獲得2020台中米其林餐盤推薦。報系資料照

肉圓是平民小吃，彰化、南投、台南等地都有許多名店，有長期到台中工作的網友發現，台中的肉圓也非常美味，他首推茂川肉丸，其他網友也紛紛推薦丁山肉丸、旱溪肉圓、南興肉圓老店，雖然有部分網友認為台中肉員只適合觀光客光顧，但仍有許多人鍾愛，還有人推薦自己吃了30年的口袋名單。

有網友在PTT發文表示，他到台中工作5、6年，愛上了台中美食「肉圓」，他表示，一直以為好吃的肉圓只有彰化才有，想不到台中的肉圓也非常美味，他曾吃過台中肉員、南台中肉員、茂川肉丸、丁山肉丸、肉員林。

該網友表示，吃過多家肉圓其中最愛的是最近剛獲2020台中米其林餐盤推薦的茂川餛飩肉丸，皮很Q彈、肉扎實，醬料則普通。而台中肉員只是觀光客會去的店，吃過一次就不會去了；南台中肉員、丁山肉丸等級差不多，肉員林就真的很普通。

其他網友則留言推薦「台中肉員才優」、「旱溪肉圓」、「南興肉圓老店」、「沙鹿福安街板凳肉圓」、「興大附近那個南興肉圓才好吃」、「永興街的一中肉」、「台中肉員太貴了，不然也不錯」、「西屯路水金肉圓，不誇張吃了30年」、「最愛南區興大的新發肉圓，也是吃了30年起跳」。

肉圓是台灣庶民小吃。示意圖 聯合報系資料照
肉圓是台灣庶民小吃。示意圖 聯合報系資料照

肉圓 PTT

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