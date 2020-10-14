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他小六用「遊戲王卡」賺零用錢跟友情 網友：笑死！從小就懂做生意

聯合新聞網 / 綜合報導
網友小六時用生意頭腦賺到友情跟卡片。示意圖，遊戲王卡片展示牆。記者陳睿中／攝影
網友小六時用生意頭腦賺到友情跟卡片。示意圖，遊戲王卡片展示牆。記者陳睿中／攝影

最單純的小學生容易受遊戲吸引，不過用遊戲賺錢你有聽說過嗎？一名工程師在《批踢踢實業坊》上分享小學回憶，他小六才轉到小學，因為很難交朋友，他突發奇想將重複的遊戲王卡出售，沒想到一招讓他多賺了零用錢，工程師沾沾自喜地說「因為這樣我出清了手上的廢卡，同時還交到了朋友，可喜可賀」。

原Po表示他小六才轉到新學校，當時小學生間非常流行遊戲王卡，他跟爸媽拿錢買卡後，就因為交不到朋友而沒有玩伴，原Po表示「某天上課在桌子底下偷看遊戲王卡的時候，突然想到『我何不把廢卡都賣掉』，然後我就把遊戲王卡兩張兩張，面對面放進透明的卡套內，從外觀看不出來這兩張是什麼卡」。

原Po把重複的強卡「黑魔導（金字）、真紅眼黑龍、青眼白龍」都放進去，他表示除了以上三張，其他卡都沒有用，接著他用一包5塊向週遭同學兜售，原Po稱「一開始沒什麼生意，但在有人抽到金字黑魔導後，我這遊戲王抽抽樂的生意，整個炸開，每堂課下課就一大堆人，聚集到我們班上想試手氣」。

原Po把賺來的錢拿去抽更多卡包，再把對他無用的卡片賣掉，原Po表示「後來賺的錢也拿來請同學喝飲料，因為這樣我出清了手上的廢卡，同時還交到了朋友，可喜可賀」，他也直言「如果你國小六年級是在南投中興新村某間國小念的，有買過遊戲王抽抽樂的，我對你感到非常抱歉」。

網友看完回應「從小開始當商人」、「 這種至少還是有良心的，我有一個國中同學是真的跑去坑新手」、「卡牌好玩，但抽卡不好玩」、「 原po應該是讓自己收集更多卡吧」、「笑死，從小就懂做生意」、「從小就跟巴菲特一樣呢　可惜後來做了工程師」、「他得到抽卡的爽感，跟出清重複的卡回補些零用錢+交到朋友」、「就是你！我買了三包都小精靈」。

PTT

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