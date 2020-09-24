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新郎騎白馬、牛車載嫁妝 三重古禮娶嬌妻超吸睛
隨著時代演進，許多傳統文化都已經逐漸沒落，就連結婚儀式也都西式化了，不再像以前那樣繁瑣，不過也有人嚮往古早婚禮習俗，近日在網路上流傳一段影片，一名新郎騎著白馬帶著大批人馬，遵照古禮迎娶新娘，吸引周圍民眾駐足拍照。
一名網友在臉書「爆廢公社二館」轉貼一段影片，地點位在新北市三重，只見一大群人身著古服，有人舉著「囍」字牌子、有人敲鑼打鼓，浩浩蕩蕩地前進，原來這是一場古禮婚禮。前方隊伍過後，新郎緊接著出現，同樣穿著古代的禮袍，騎著白馬英姿煥發，還有幾名壯漢扛著新娘乘坐的大紅花轎跟著後頭，讓一旁的民眾看得驚喜連連。
而常聽人說「嫁妝一牛車」，真實情況也出現在這場婚禮隊伍當中，一名男子牽著一頭牛，後面還拉著一車的嫁妝，有洗衣機、冰箱等家電用品，圍觀民眾看了驚呼「是真的婚禮」。
影片一出也讓許多網友看了直呼「太酷了」，「比一堆超跑有趣多了」、「不用租禮車了」、「我太早嫁了啦！我也要這樣」、「這才是婚禮，最特別的那種」、「會是很難忘的婚禮回憶」、「看了好感動喔，好復古傳統」。
還有人看到轎子上下搖晃，擔心新娘會暈，「新娘會不會暈轎？我看轎子一直晃個不停」、「新娘到那邊都暈車了吧」、「新娘頭好暈」、「這要住很近吧？不然扛轎的會瘋掉，坐轎的會暈轎」。
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