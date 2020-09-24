快訊

共軍西南海域演習：東沙群島失守，會有什麼衝擊？

終於等到了！張惠妹宣布台東跨年開唱「免費入場」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新郎騎白馬、牛車載嫁妝 三重古禮娶嬌妻超吸睛

聯合新聞網 / 綜合報導
日前在三重出現一場古禮迎娶婚禮，隊伍浩浩蕩蕩引起民眾圍觀。 圖／翻攝自「爆廢公社二館」
日前在三重出現一場古禮迎娶婚禮，隊伍浩浩蕩蕩引起民眾圍觀。 圖／翻攝自「爆廢公社二館」

隨著時代演進，許多傳統文化都已經逐漸沒落，就連結婚儀式也都西式化了，不再像以前那樣繁瑣，不過也有人嚮往古早婚禮習俗，近日在網路上流傳一段影片，一名新郎騎著白馬帶著大批人馬，遵照古禮迎娶新娘，吸引周圍民眾駐足拍照。

一名網友在臉書「爆廢公社二館」轉貼一段影片，地點位在新北市三重，只見一大群人身著古服，有人舉著「囍」字牌子、有人敲鑼打鼓，浩浩蕩蕩地前進，原來這是一場古禮婚禮。前方隊伍過後，新郎緊接著出現，同樣穿著古代的禮袍，騎著白馬英姿煥發，還有幾名壯漢扛著新娘乘坐的大紅花轎跟著後頭，讓一旁的民眾看得驚喜連連。

而常聽人說「嫁妝一牛車」，真實情況也出現在這場婚禮隊伍當中，一名男子牽著一頭牛，後面還拉著一車的嫁妝，有洗衣機、冰箱等家電用品，圍觀民眾看了驚呼「是真的婚禮」。

影片一出也讓許多網友看了直呼「太酷了」，「比一堆超跑有趣多了」、「不用租禮車了」、「我太早嫁了啦！我也要這樣」、「這才是婚禮，最特別的那種」、「會是很難忘的婚禮回憶」、「看了好感動喔，好復古傳統」。

還有人看到轎子上下搖晃，擔心新娘會暈，「新娘會不會暈轎？我看轎子一直晃個不停」、「新娘到那邊都暈車了吧」、「新娘頭好暈」、「這要住很近吧？不然扛轎的會瘋掉，坐轎的會暈轎」。

隊伍中還出現「嫁妝一牛車」，讓民眾頻頻拿出手機拍照。 圖／翻攝自「爆廢公社二館」
隊伍中還出現「嫁妝一牛車」，讓民眾頻頻拿出手機拍照。 圖／翻攝自「爆廢公社二館」

爆廢公社 婚禮

相關新聞

新郎騎白馬、牛車載嫁妝 三重古禮娶嬌妻超吸睛

隨著時代演進，許多傳統文化都已經逐漸沒落，就連結婚儀式也都西式化了，不再像以前那樣繁瑣，不過也有人嚮往古早婚禮習俗，近日在網路上流傳一段影片，一名新郎騎著白馬帶著大批人馬，遵照古禮迎娶新娘，吸引周圍民眾駐足拍照。

台南哪樣美食紅的莫名其妙 網友點名兩樣「過譽了！」

台南被譽為台灣美食之都，許多遊客到訪台南紛紛搶著享用美食，對於齒頰留香的美味念念不忘，但卻有網友去台南一試在地美食後卻覺得非常普通，不懂為什麼會紅？他也好奇的問「哪一種台灣美食，你覺得紅的最莫名其妙？」貼文意外引起網友熱議，就有網友點名2項備受讚揚的「蝦捲」與「棺材板」，多數人認為真的很普通，根本是「過譽了！」

56年前白花油營業部主任曝光 網友驚呼「旗袍最棒」

在台灣，或許每個人的童年都有這麼段記憶，每當身體不適時，長輩總會拿出一罐白花油塗塗抹抹。時間倒回56年前的經濟建設成果展覽會，當年白花油廠也有參加，而廠商特別聘請擔任營業部主任的...

哪種月餅口味最好吃？老饕點名「經典款」 地獄餡料跟著曝光

10月1日就是中秋節，相信大家會揪團烤肉、戶外賞月、吃月餅和柚子等，對此，有網友好奇發問「大家最喜歡吃什麼月餅」，不少人熱情回應，其中1種「地獄餡料」榮登眾人最不能接受的月餅口味。

回憶中的「學校合作社」賣什麼？ 網：麥當勞、肯德基、壽司通通有

相信許多人在求學時期最懷念的地方就是學校的「合作社」，因販賣的商品不但種類多，且價格也相對低廉。日前有一位網友說明在不同年代的合作社販賣的商品都各有特色，並藉此詢問「大家還記得以前國中合作社賣的東西嗎？」

傳統豆花 VS.丁香豆花誰勝出？ 網答案一面倒

豆花是台灣常見的古早味甜點，尤其炎炎夏日，來一碗灑滿剉冰的豆花，清涼消暑。不過其實豆花也分成兩種，一種是口感綿密的傳統豆花，另一種是口感滑順且較硬的丁香豆花，究竟哪一種更讓網友喜歡呢？

注意過台北市人孔蓋嗎？ 網揭密「2大logo」：年代感滿分

台北人有注意過馬路上的「人孔蓋」有什麼特別嗎？Dcard有一位網友po了一篇「你不會注意到的台北之人孔蓋篇」，幫大家解密台北人孔蓋上的「神秘標誌」，原來竟是超有年代感的「前台北市市徽」及「中華電信前身電信總局的logo」，讓許多網友驚呼「長知識了」。

代表雲林的食物？在地人點名「銅板美食」：從小吃到大

台灣素有「美食王國」的稱號，各縣市都有當地的特色小吃，這讓一名網友好奇「代表雲林的食物是什麼」，問題曝光立刻掀起熱議，也釣出在地人分享不能錯過的隱藏好料。

他拍下路邊男孩搬貨讚懂事 網友回憶暑假都忙什麼

暑假對學生來說，學校的課業可以暫時丟到一邊，總是代表著歡樂的玩樂時光，就連大人也常哀嘆為什麼已經沒有暑假可放。不過在某些經濟情況較差的家庭，不用上學的孩子也是重要的生產力，一位網友在網路PO出一張小孩幫忙搬貨的照片，問大家以前的暑假時光都怎麼渡過呢？

她挖出超商「滿額兌換珍品」 網回憶：滿77元就送一個

台灣超商現在集點換購活動都必須加價購買，民眾若要換加價商品恐要花費不少錢。有網友近期發文分享，翻出過去超商兌換獎品，像是迪士尼經典公仔、哆啦A夢磁鐵等商品，她說39元就可換一點，輕鬆就能換購商品，不像現在70元一點換購，要花費不少錢，對此不少網友也紛紛表示認同，回憶起過去沿路掃店換購的回憶。

網咖時代最懷念什麼？「答案出爐」早期收費價格跟著曝光

對不少七八年級生來說，網咖載滿著青春的回憶，但隨著時代更迭網咖漸漸沒落，這讓一名網友好奇「網咖時代最懷念的是什麼」，答案不出所料多數人立刻回答「泡麵」，更有網友分享早期網咖的收費價格。

萬年大樓有什麼好玩？答案全是童年回憶 網嘆：時代的眼淚

西門町商圈是台北重要的逛街勝地，也是外國遊客來台必訪景點，其中知名地標「萬年商業大樓」裡頭店家琳瑯滿目，包辦吃喝玩樂應有盡有，但有網友發文稱萬年大樓對台北人來說，應該是「上個世紀年輕人」會去的潮地，因此他好奇「萬年大樓有什麼好玩」，貼文掀起眾人熱議。

熱門新聞

她吃完情人果乾過敏送急診求賠 賣家無奈：這是芒果做的...

飛機起飛後空姐為何拉上布簾？ 3原因曝光太現實

彎腰取行李竟被客運「一口吞掉」 畫面曝光網怒：太扯！

解放軍若攻台哪個地方最難打下？ 多數網友直指這一城市

他想買新機車！觀音連續給「下下籤」 幾個月後才知真正原因

鄰居阿嬤忘記家住幾樓！他在電梯裡看見房東暖心舉動

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。