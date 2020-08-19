代表雲林的食物？在地人點名「銅板美食」：從小吃到大

台灣素有「美食王國」的稱號，各縣市都有當地的特色小吃，這讓一名網友好奇「代表雲林的食物是什麼」，問題曝光立刻掀起熱議，也釣出在地人分享不能錯過的隱藏好料。

原PO在PTT發文表示，台灣以小吃美食聞名遐邇，各城市甚至各鄉鎮都有代表性的食物，像是彰化有肉圓和控肉飯、嘉義則是火雞肉飯，縱使是有美食沙漠之稱的新竹也會讓人聯想到炒米粉、貢丸，「不過同樣是台灣的縣市，雲林好像沒什麼知名美食，能不能有人說出一個代表雲林的食物？」

貼文一出，內行人點名「鴨肉料理」為雲林必吃美食，「當歸鴨，吃了好幾家真的好吃，都是雲林老闆出來開的」、「鴨肉料理都不錯，上次吃的鴨肉羹很讚」、「阿海師的鴨肉麵線」、「北港鴨肉羹超好吃，雲林一堆小吃攤的美味程度屌打都市」、「當歸鴨冬粉好吃」、「北港鴨肉飯一碗25元，從小吃到大」。

也有人推薦其它食物，「西螺的油蔥粿」、「炸海豬肉，吃過回不去」、「斗南炸饅頭、土庫鴨肉麵線」、「炊仔飯、魷魚嘴羹、斗南米糕」、「豆菜麵、魷魚羹、北港大餅」。