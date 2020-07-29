最好喝的鋁箔包奶茶霸主是誰？ 眾大推「老三牌」：回憶最對味

鋁箔包奶茶是許多台灣人的童年回憶，很多鋁箔包飲料一賣就是30年，即使在台灣飲料選擇越來越豐富的情況下，還是有很多鋁箔包的忠實愛好者。這次就有網友在PTT討論「鋁箔包奶茶的霸主是誰」？

網友先排出自己心目中的順序，第一名是許多人熟悉的麥香奶茶，第二名是立頓奶茶，第三名是阿薩姆奶茶，都是眾所皆知的老牌子，商品已販售超過10年，歷久不衰。除此之外網友也問「還有其他大家很推的嗎？」

有不少網友提到其他較少見看見便利商店販售，卻也很紅的牌子，「生活冰奶茶」、「生活珍珠奶茶」、「阿薩姆蘋果口味」、「古道芋香奶茶」、「雀巢奶茶」、「立頓巧克力奶茶」，還有已經停產的「奶茶國度」。

而對於奶茶的喜好，網友則各有看法，「最好喝應該是特上，但熟悉的麥香最對味」、「麥香甜到爆」、「只有立頓沒有之一」、「光泉午後時光和立頓」、「立頓是不是有換成分，變難喝」、「阿薩姆/生活，這喝的是回憶」、「現在特上，以前立頓，但看到販賣機還是想投麥香」。

各個牌子都有擁護者，不過討論度最高的還是原PO提到的三款經典奶茶，其中呼聲最高的是「立頓奶茶」，其次則是「阿薩姆奶茶」，至於「麥香奶茶」則比較看個人喜好，有人認為太甜，也有人認為熟悉的麥香永遠最對味。