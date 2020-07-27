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哪裡有「百年沒變」的古城街景？ 網友點名：台灣也有！

聯合新聞網 / 綜合報導
龐貝古城。圖／ingimage
龐貝古城。圖／ingimage

許多人喜歡探訪經過歷史所留下來的古城，感受古色古香的氛圍，有網友好奇詢問，有哪個地方的街景，100年前跟現在是一樣的？話題引起討論，除了國外之後，更有人點名台灣也有一些地方100年來都沒有變。

一名網友在PTT八卦版發文表示都市或是鄉村，非山上或荒郊野外，「哪個地方的街景是100年前跟現在是一樣的，沒什麼大變化？」他好奇「真的找得到100年來都沒變過的街景嗎？」

貼文引發熱烈回覆，有人舉出歐洲古城和國外著名地標「龐貝城，跟兩千年前一樣…」、「威尼斯、 巴黎，紐約有些地方也差不多」、「威尼斯、 巴黎，紐約有些地方也差不多」、「巴黎城區何只100年沒變，至少150年沒變吧，唯一沒打過仗，因為都還沒打到巴黎政府就投降了」、「歐洲許多地方跟兩百年前的油畫一模一樣」、「英國牛津」、「義大利羅馬遺址的部分近200年長得差不多」、「歐洲一堆」、「墨爾本Swanston Street」、「京都」。

此外也有人點名台灣的建築和景點「總統府」、「台南火車站前那些大樓都幾十年了，街景還真的沒啥變化」、「台灣的話鹿港小巷」、「金門明遺老街」、「彰化人表示彰化市」。

日治時期台灣總督府與現今總統府對比圖，建築1912起工，1919竣工。圖／取自總統府網站、聯合報系資料照
日治時期台灣總督府與現今總統府對比圖，建築1912起工，1919竣工。圖／取自總統府網站、聯合報系資料照
現今台南車站。圖／取自Google街景
現今台南車站。圖／取自Google街景

還有不少人指出「基隆日治時代很美欸，住劉銘傳路的老人跟我聊過，她說小時候基隆超漂亮」、「100年前的基隆街景很漂亮」。

圖為日治時期與現今基隆郵局對比。圖／取自中華郵政官網、Google街景
圖為日治時期與現今基隆郵局對比。圖／取自中華郵政官網、Google街景

基隆 義大利 遺址 巴黎 鹿港 總統府 羅馬

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