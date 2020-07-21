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胃潰瘍看2天就好轉 他問「中醫是不是滿強的」網議論
青菜蘿蔔，各有所愛。網友在「批踢踢實業坊」上分享被中醫診斷的案例，他表示自己胃潰瘍靠中醫治療兩天就好了，針灸與復健科相比治療速度也快很多，他詢問「中醫是不是滿強的」，網友有不同看法，有人認為不能以偏概全，說西醫沒效，也有人認為「最後一個醫生一定最準的啊，因為前面試錯都試完了」。
原Po表示，他四年前胃潰瘍，胃幾乎每天悶痛漲痛，他本來不信中醫，但沒想到吃中藥吃兩天就好八成了，他更說「之前針灸也是，復健科電半天，一針就好8成」。對此也有人表示，他之前因為咳嗽問題，到大醫院照了X光，做了檢查有不知道病因，花兩次暑假看西醫治療都沒成效，「直到我跑去看中醫，逐漸的緩和，甚至不太會咳了，真的是太扯了」。
不過，西醫回應文章喊冤，他表示「鑑別診斷有一個allergic rhinitis，就是過敏性鼻炎，我是不知道你是刻意要貶低西醫，還是怎樣」，他認為如果在同個醫生一直看不好，「有良心的醫生都會認真幫你想有沒有其他鑑別診斷」，換醫生反而會拖延發現病症的時間。
其他網友看完回應「西醫看咳嗽，真的很弱，中醫治咳嗽真的比西醫厲害很多」、「最後一個醫生一定最準的啊，因為前面試錯都試完了」、「科學本來就是不斷翻新啊，哪像中醫還在兩千年前的皇帝內經」、「沒背景沒執照的最厲害，好沒偏差，自以為懂別人都買學位」、「中醫治咳嗽真的強，還有胃食道逆流，只能說對症下藥啦！」。
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