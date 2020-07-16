俗又大碗！丹丹漢堡19年前價格曝光 網驚呼：以前CP值超高
知名連鎖速食店丹丹漢堡享譽「南霸天」美稱，深受饕客喜愛。日前就有一名網友貼出丹丹漢堡19年前的菜單，只見套餐價格竟不超過90元，讓許多網友大呼「以前真的好便宜」。
一名網友在臉書社團「爆廢公社公開社」分享丹丹漢堡19年前的菜單，只見套餐價格只有74元、84元兩種價格，份量多又便宜「CP值超高」，就連大部分的單點商品也都不超過50元，超便宜價格令人驚艷。
19年前的價格曝光後，勾起許多網友的回憶，紛紛留言「好吃」、「以前好便宜」、「7號餐依舊沒變」、「以前的羹真的美味，還有超長熱狗真的是經典不敗款」、「我小時候的味道」、「這可是南部麥當當耶，我們岡山店一堆人」 。
然而，雖然現今價格飛漲，但現在的丹丹漢堡一客套餐價格也不超過100元，不過也有網友提到「現在的丹丹縮水很嚴重」、「當時的大小比現在大30%，再對比當時的麥當勞會超有感」、「價錢沒差太多」。
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