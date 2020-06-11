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台灣零食霸主是誰？ 眾人推「這品牌」從小吃到大

聯合新聞網 / 綜合報導
市面上販售各種零食，每個品牌都有各自擁護者。 圖／全聯提供
市面上販售各種零食，每個品牌都有各自擁護者。 圖／全聯提供

近幾年台灣超商、便利商店引進不少國外商品，但本土零食品牌依然占有一席之地，日前有網友好奇，「知名品牌可樂果在台灣的零食界地位高嗎？」，網友們看了紛紛留言回應，更有人分享其它經典零食。

原PO在PTT發文提及，市面上販售五花八門的零食，不過總會有長年熱銷的商品，像是可樂果這幾年跟七七乳咖一樣，推出許多創新口味，再者可樂果年代跟乖乖、蝦味先是同輩份，這讓他疑惑「可樂果在台灣零食界的地位高嗎」。

對此，網友留言表示，「好吃！超涮嘴」、「可樂果還是老朋友最對味」、「就沒事時看到架上有會隨手拿一包的那種地位」、「可樂果很經典耶」、「二、三十年前就存在的零食，地位會不高？」、「零食霸主，名人堂等級了」、「可樂果的硬度脆度吃起來很爽」、「可樂果正港的下酒菜」。

也有人推薦不同零食品牌，「浪味仙也很好吃」、「蚵仔煎最好吃」、「乖乖、真魷味、孔雀香酥脆也好吃」、「你把寶咖咖和滿天星放哪」、「零食兩大天王只有可樂果跟魷魚絲」、「多力多滋第一、樂事第二、再來才是品客」、「四大天王可樂果、真魷味、乖乖、蝦味先」。

零食 品牌 PTT

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