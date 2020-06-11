火車車廂驚見「拱門」設計 內行人曝功能網喊長知識

台灣大眾運輸工具選擇多元，其中台鐵通勤車站多且票價便宜，成為不少民眾的交通首選。日前有網友搭火車時發現車廂內有「拱門」設計，他對此感到疑惑，照片在網上曝光，釣出內行人回應，眾人看完大感不可思議，紛紛留言直呼「長知識了」。

原PO在臉書社團「爆廢公社」發文表示「第一次看到火車上面有拱門」，畫面中可見，車廂設計和我們平常搭乘的火車不同，竟然多了鐵拱門，讓人不解是特別打造還是另有功能。貼文曝光後，網友紛紛留言回應，「小時候回宜蘭常常坐的車」、「小時候的回憶」、「這超久的車」、「小時候調皮都把拱門當溜滑梯玩」、「我搭過好懷念啊！」、「當年我每天都要坐這種火車上下課」。

另外有專業網友跳出來解答，「這是柴聯自強號」、「你一定第一次搭柴聯自強號，我大概20幾年前就看過有拱門的自強號，而且拱門內是排氣管」、「柴聯車，內部是散熱管線與排煙管，未來東台灣逐漸完全電氣化後會越來越少見」、「那是排氣管走的管道，引擎在車底，煙囪在屋頂」、「拱門是為了遮蔽柴油管線所設計的」。