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台灣哪個縣市最少去？網友紛點名「1縣市」：那裡有什麼？

聯合新聞網 / 綜合報導
有網友問哪個縣市大家這輩子最少去，最多人點名的地方是「苗栗」。圖為苗栗火車站。 記者范榮達／攝影
有網友問哪個縣市大家這輩子最少去，最多人點名的地方是「苗栗」。圖為苗栗火車站。 記者范榮達／攝影

隨著疫情在台灣逐漸趨緩，國內各大觀光景點也開始不限人潮。不過在台灣，有些地方可能因交通較不方便，而導致平時不太有人會在當地停留。就有網友在PTT上提問：「你這輩子去最少去的台灣本島縣市是哪裡？」，結果留言區的網友紛紛點名「苗栗」。

網友5月31日在PTT八卦版上提問，問大家台灣本島哪個縣市是這輩子去過最少次的，而且必須要是專程去，不能是路過或轉車。原po表示，自己最少去的是彰化縣，總共兩次，不知道其他網友「最少去的地方是哪裡」。

而留言區中最多人點名的是「苗栗」，許多人表示去苗栗不知道可以做什麼，「苗栗， 應該比澎湖還少去過」、「苗栗，沒去過，好陌生」、「苗栗，完全不知道那裡有什麼」、「苗栗~大湖草莓一次、南庄一次」、「苗栗吧，從來不想在那邊下交流道」。

另外也被許多人點名的縣市還有「雲林」、「台東」等地，「我沒去過雲林，一次都沒有」、「台東吧，還真的沒去過」、「絕對是雲林，一堆人連有沒有雲林都不知道」、「台東……太遠」、「台東，可是是因為太難去，雲林苗栗真的就不知道幹麼」。

雖然被網友點名最少去的縣市，但其實苗栗縣有豐富的自然生態，除了山林美景外，還有溫泉、礦坑等景點可以參觀，近日還有美不勝收的南庄花卉節，非常適合想要接近大自然的民眾出外走走。

PTT 苗栗縣

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