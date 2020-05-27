網怨台鐵一堆小站意義不明 眾人狂點名：南樹林該廢

近日才有人討論過「台鐵最爛車站」，當時網友紛紛點名站體狹長又窄的「汐科站」，而這次則有網友在PTT抱怨「台鐵的沒用小站」，並率先點名「三姓橋」跟「北新竹」站，而許多網友則一致點名「南樹林站」。

原po認為「台鐵真的很奇怪，設一些奇怪的小站，像是『三姓橋』跟『北新竹』這些N年前不曾有過的站，然後又搞一個區間快車來制約這些小站。重點是新豐站還不停靠耶！新竹工業區就在新豐站附近難道台鐵不知道嗎？」

對於原po點名「北新竹」站，有網友說明它的用處，「北新竹往支線不是嗎」、「北新竹可以轉車去高鐵站不是嗎」。

而最多網友點名的小站，當屬樹林的第三座火車站「南樹林站」，「南樹林根本廢物站，離樹林才2公里而已」、「我也不懂弄個南樹林站是衝殺洨，樹林人是腳都斷了？」、「南樹林站，純粹政治設站，爛到炸又拖時間。」而設站原因網友紛紛猜測，「八成是各地建商吧」、「民代要業績」、「選民服務」。

至於台鐵廣設小站的意圖，網友也直言，「沒錢蓋捷運的解套方案，台鐵捷運化」、「高鐵台鐵化，台鐵捷運化」、「台鐵比你更想砍這些站」、「你以為台鐵很想開那些整天在賠錢的小站或路線？」