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汐科是台鐵最糟車站？ 網曝「致命缺點」喊不意外
台灣大眾運輸工具選擇多元，其中台鐵通勤車站多且票價便宜，成為不少民眾的交通首選。但有網友指出，汐科火車站因月台過長，走到乘車處花費時間久，讓人感到相當不便，因此好奇問「汐科是台鐵最爛的車站嗎」，文章一出引發不少共鳴。
原PO在PTT發文，日前剛好要去找朋友，於是到台鐵汐科站搭車，怎料眼前景象讓他傻眼，因站體長度有650公尺，「到南下月臺走好久，還要爬上爬下累死人」，也讓原PO好奇「這個車站是不是臺鐵最爛的車站呀？」
貼文一出，網友紛紛留言回應，「我每天上班都要走，真的快氣死」、「汐科是硬做的，那邊本來就沒有設站條件，簡單說車子可以停，但是沒有腹地可以蓋站體，有點像是把車停在路肩，叫你走下交流道一樣」、「一堆人上班的地方，火車站這麼爛」、「月台窄到稍微跌倒大概就要下去見死神了」、「因為沒站體拉長月台容納人口」、「最近還在施工，都已經夠窄了還想怎樣」。
也有人提出不同看法，「枋野車站才爛，沒有月台車站連超商廁所都沒有，根本鳥不生蛋」、「雖然汐科的站體不好，但利用人次都快追上汐止站了」、「你把中壢火車站擺哪」、「中壢第一爛，沒有之一」。
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