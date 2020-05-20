北車大廳動線設計失敗？ 網憶昔日春節返鄉搶票「榮景」

台鐵台北車站大廳近日因是否「禁止民眾席地而坐」而引起不小的爭議，網友討論北車大廳空間設計的用意，也回憶起尚未開放網路訂票的年代，北車大廳的「榮景」。

近日不少網友討論起北車大廳的用途，有網友在PTT八卦版問「請問中間空一塊那麼大的地在幹什麼？為何不放一些椅子給人坐？」另一位網友也在鐵路版表示，「台北車站一樓中央大廳嚴格來說不算動線，連台鐵都把他歸類為展演場地」，原本為了排隊預留的空地，自從售票窗口移出後，人潮滯留問題慢慢浮現，令網友不禁問「是不是從頭到尾就只是個動線設計失敗的例子？」

有了解北車歷史的內行網友透露，「那裡根本不是動線，原設計動線是四周的穿廊，中間本來是售票亭，後來中間拆掉變成一個奇怪的大空間」、「中間售票空間那麼大，是因為以前年節買票都要排隊，過年時甚至通宵佔位，跟現在時空背景完全不同了」、「以前過年車票必須漏夜現場排」。

在尚未開放語音、網路訂位的年代，民眾只能提早到現場排隊買車票。圖為1998清明假期，台北車站大廳湧現返鄉人潮。 聯合報系資料照

趕搭春節返鄉班車的民眾，在車站打地舖等買票。圖為1994台北車站開始預售七日車票。 聯合報系資料照

台北車站最早於1891年建造，共經歷過三次巨大改造，最近一次是在1989年隨著鐵路地下化工程改建，成為現今看見的「第四代車站」。根據舊照，可看見尚未開放網路、語音訂票的年代，北車大廳每逢年節便聚集滿漏夜排隊的人潮。隨著1998年開放語音、網路訂位、郵局取票後，讓過去夜宿北車排隊的景象走入歷史。

從前售票亭是設立於大廳正中央，直到2011年西移，才使中央區域留下大片空地。該空間目前規劃是作為展場租借使用，無展覽時則會呈現許多民眾在大廳席地而坐的景象。

台北車站大廳目前規劃為展場租借使用，無展覽時呈現民眾席地而坐的景象。聯合報系資料照

而針對該空間的使用，有一派網友認為可以設立椅子，讓人們名正言順地坐下，「本來就應該放滿椅子給人坐」、「當初沒有設計椅子就覺得很怪」、「應該要放一些有特色的椅子啦」。

也有網友考量到美觀和衛生問題，認為不該，「放椅子醜死又擋」、「國外一堆知名車站也都沒椅子」、「改造以前是有椅子的，那個髒臭阿……」、「東西側走道有椅子吧，大廳是給你走的，不是坐下來的」、「現在這樣比以前好，空間感大很多」。