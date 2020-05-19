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台北車站大廳坐不坐 林佳龍：設法兩全其美

聯合報 / 記者曹悅華／台北報導
台北車站大廳擬在疫情解封後永久禁坐，引發正反意見論戰。記者曾吉松／攝影
台北車站大廳擬在疫情解封後永久禁坐，引發正反意見論戰。記者曾吉松／攝影

台鐵台北車站黑白棋盤格大廳擬在疫情解封後永久禁坐，引發正反意見論戰，甚至有網友發動周六要「坐爆」台北車站。交通部長林佳龍連兩天親上火線，繼前天喊出有限度開放後，昨上午在臉書表態盼疫情結束後「一如往常」。林佳龍說，希望台鐵跟社會對話，努力找到兩全其美方式。

本報昨天揭露台鐵擬對北車大廳實施永久禁坐令，在網路上引發熱議，宛如北車多年前區隔移工的「紅龍事件」翻版。反對禁坐者認為不該限制公共空間，在社群網站大量轉發呼籲台灣別忘了接納與包容這「最美的風景」；支持禁坐者則認為應該保持旅客動線順暢。

面對正反爭論，林佳龍昨上午在臉書表示，車站固然肩負疏運和緊急狀況時疏散的任務，但只要能兼顧，不應僅以單方主觀的「觀瞻」決定公共場所的規定。車站的公共空間，應在符合疏運及安全的前提下，盡可能提供包括移工在內的所有民眾共享，同時應避免標籤化特定族群。

他還提到已指示台鐵，待疫情穩定後，與中央流行疫情中心研商評估逐步開放，及早讓一切如常。同時提醒台鐵未來針對公共空間的管理措施，有優化或變革規畫，應先多徵詢相關專家意見。

林佳龍下午出席活動時說，兩種意見都希望討論，應思考如何在保持自由出入前提下能不干擾別人。他希望台鐵跟社會對話，不是清乾淨就是車站原味，對於離鄉背井的外籍人士來說，很珍惜這個空間，要努力找到兩全其美方式。

林佳龍說，車站空間會適當開放，但要回到原貌還是做要更好規畫，已請台鐵徵詢美學設計諮詢小組，及各界有創意的人一起構思。

台鐵昨也發表聲明，目前正在研議中。北車為全台第一大站，每日進出約五十萬人次，如何在提供旅客舒適便利旅運空間的同時，兼具尊重各族群多年來自然形成的使用習慣，將多方徵詢各界意見，以期在尊重與包容的同時，也保障旅客權益不受影響。

淡江大學運輸管理學系副教授羅孝賢建議，可先從台鐵候車空間檢討，因在車站設計中，本來就要提供候車空間，可是台鐵大廳沒有足夠椅子，才會有人坐在地上。不光是移工需求，任何人都有，希望台鐵對於車站要有更好的利用，在大廳多設置椅子。

台鐵 林佳龍 疫情

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