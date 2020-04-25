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國中小時期最麻煩的作業是？網推「終極魔王」：超容易忘！

聯合新聞網 / 綜合報導
國中小時期的學生作業較為有趣且富有多樣性。 圖／聯合報系資料照
國中小時期的學生作業較為有趣且富有多樣性。 圖／聯合報系資料照

隨著年紀增長，升上高中之後，就很少有趣味性的家庭作業，時間總被考卷與習題佔得滿滿，這時難免會懷念起以前種種悠哉時光。

一名網友在PTT八卦版好奇詢問，「國中國小時老師有出過什麼麻煩的作業嗎？就是那種不僅僅是手寫的，而是需要實際做一些事情的」，原PO以自身舉例，國小時曾有項作業是「比手語歌給媽媽當母親節禮物」，引起不少網友在底下留言，結果大家最討厭的作業竟然是這項！

有許多網友都在留言分享曾收到的「麻煩」作業，像是「掃墓日記還要畫圖」、「 剪報紙寫心得真的靠北，那時候根本都沒在看好嗎」、「社區訪談」、「看月亮要畫紀錄」，而其中收到最多的抱怨則是「做燈籠」、「植物觀察」、「養蠶寶寶跟植物生長紀錄」，雖然是些現在想起都覺得好麻煩的功課，仍能看出國中小時期的作業比其他時期都要多樣化。

但也部分網友表示以上這些都是小caes，最麻煩的終極魔王是「簽聯絡簿」！只要一不小心就很容易忘記給爸媽簽名，有人更表示最後因此練就模仿爸媽簽字的技能。此外，也有網友分享一項非常有意義的作業「小一寫信貼郵票，去郵局寄給老師」，乍聽之下覺得很稀鬆平常，但該位老師竟然將信保留到國小畢業，再一一還給大家，且這封信本人也保留至今，讓網友大推「老師好有心！」

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