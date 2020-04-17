在校園發現17年前SARS防疫公告 斑駁痕跡讓網友很有感觸

新冠肺炎（COVID-19）肆虐全球，確診和死亡人數不斷攀升，各國紛紛想盡辦法防堵疫情，台灣因為曾歷經SARS風暴而有防疫經驗，相較於其他國家而言防範得當，堪稱「防疫模範生」。一名大學生在校園內看到當年SARS期間校方張貼的防疫告示，讓他有感而發，照片PO上網後也讓網友們很有感觸。

一名網友在校園發現一張17年前SARS期間校方張貼的防疫公告。 圖／翻攝自《Dcard》 這名淡江大學學生在《Dcard》貼出一張照片，是他在校園裡的某處牆上看到的一張告示，上面寫著「為防範SARS病毒，請將門窗打開，保持教室空氣流通，維護大家身體健康，謝謝。總務處敬啟」。原PO說一開始以為這是校方為了因應目前新冠肺炎而貼出的告示，還心想怎麼會將新冠肺炎打成SARS，但仔細一看才知道這是17年前貼的公告，他說雖然紙張破破的，但只要把上面的「SARS」塗掉改成新冠肺炎就能變成新的。

網友們看到這張告示相當有感觸的說「斑駁的痕跡，好有年代感」、「哈哈哈哈…淡江文學院的紙呢，我每次看到就覺得很有趣」、「這在哪間教室？」、「改天去朝聖」、「估計明天會客滿」。

多數網友還是提醒要小心防疫，「還是不可以掉以輕心！大家依舊要小心防疫哦」、「可以高興但不能鬆懈，不是一兩天0確診就沒事的，疫情最少還會持續好幾個月，大家還是多做好健康管理」、「阿中部長的目標是一週0確診！還是要注意啊」、「至少目前可以確定這次的疫情一定是長期抗爭」、「蘇院長在立法院也說，面對疫情還是不能太大意，畢竟國外還是很慘，台灣是相對安全不是絕對安全」。