快訊

民眾黨不倫戀被酸爆 黨中央急切割：張益贍被停權

旅遊疫情警示升級 瑞士、挪威等8國提升至第二級

聽新聞
test
0:00 / 0:00

他拿奶奶的摺痕黑白照求翻新 網友幫修圖瞬間變全彩

香港01 / 夏洛特
網友修奶奶黑白照瞬間變全彩。圖片來源／臉書
網友修奶奶黑白照瞬間變全彩。圖片來源／臉書

親人不幸去世，就只能靠照片追憶故人。台灣有女網民在facebook分享一張舊照片，指奶奶上個月逝世後，她在縫紉機抽屜內找到一張爺爺與奶奶年輕時的合照，但上面有一條摺痕，希望有修圖達人能幫忙翻新照片。帖文一出，各路高手即空群而出，不單止將摺痕修正，甚至將黑白變彩色，更添紀念意義！

樓主在facebook群組上載爺爺奶奶的合照，希望有人可以幫手改圖，稱自己還是學生，經濟能力不高，因此如果有人願意幫手的話，「請你喝珍奶好嗎」照片所見，相中人五官仍然清晰，但原來黑白的照片已經泛黃，可以看出年代久遠，女子臉上位置更有一條長長摺痕。

不少熱心網民幫忙修圖，直指「高手在民間」、「好多人可以喝奶茶」、「加一點點顏色，看起來輪廓就很深」，又形容「（修圖）高手們真情流露，無償挽救回憶的照片，是台灣最美麗風景無誤」。 修改後的照片不但完全不見摺痕，部分版本更加有額外修飾，例如變成彩色及美工加工，讓相中男女昔年的樣貌活靈活現起來。

樓主隨後亦更新帖文表示感謝，但忍不住悲傷地指，自己近日夢到已過世的嫲嫲，希望其他網民可以分享同樣經驗，讓她知道到底故人回來了，還是自己日有所思，夜有所夢而已。有網民以修圖照片安慰樓主指，「阿嬤笑了！她會希望妳好好的」，希望樓主可以慢慢接受親人離世的事實，很是暖心。

網友修奶奶黑白照瞬間變全彩。圖片來源／臉書
網友修奶奶黑白照瞬間變全彩。圖片來源／臉書

網友將奶奶照片修成笑臉。圖片來源／臉書
網友將奶奶照片修成笑臉。圖片來源／臉書

延伸閱讀：

兄弟海灘合照求P走棵樹　網民出招惡搞　秒變《野狼Disco》小粉絲

【附清洗教學】驚嚇！一棵西蘭花挑出35條蟲　網民：不敢再吃 ！

文章授權轉載自香港01》

香港 奶茶 珍奶

延伸閱讀

「長者在家做口罩」引批評 陳超明澄清喊：網友只看顏色

全球爆發衛生紙搶購潮 專家曝關鍵原因：會怕

台大公衛院長分享大學內3項防疫作法 勸不想封城各行業要改變

男出房貸女出水電費是主流？ 網曝慘狀喊：我都是統包

相關新聞

他拿奶奶的摺痕黑白照求翻新 網友幫修圖瞬間變全彩

親人不幸去世，就只能靠照片追憶故人。台灣有女網民在facebook分享一張舊照片，指奶奶上個月逝世後，她在縫紉機抽屜內找到一張爺爺與奶奶年輕時的合照，但上面有一條摺痕，希望有修圖達人能幫忙翻新照片。帖文一出，各路高手即空群而出，不單止將摺痕修正，甚至將黑白變彩色，更添紀念意義！

43年前兩客運失控車禍場面混亂 網驚：看不出是如今公館

43年前台北市羅斯福路四段有兩輛欣欣客運公車同向行駛，不料一起衝上台北市羅斯福路四段鄰近公館的人行道...

八仙樂園停業5年後空拍照曝光 網淚：還我青春回憶

2015年八仙樂園發生粉塵燃爆意外，造成15死484人輕重傷，八仙樂園因此遭無限期勒令停業，如今5年過去，原本人滿為患的園區，現在已成為一片廢墟，附近商家早已出走，照片在網上曝光，引發許多網友熱議。

阿祖履歷表超狂！民國35年真跡曝光 網驚呼：人生勝利組

現代人找工作多半仰賴人力銀行，個人資料和學經歷都有制式規格可填寫，但你看過民國30年代的履歷表嗎？有網友發現阿祖的手寫真跡，顯赫的學歷讓他忍不住感嘆「自己超廢」。

YouTuber合唱《明天會更好》為防疫打氣 她嘆：台灣藝人呢？

新冠肺炎（COVID-19）疫情延燒，然而台灣因為與中國政治因素，遭世界衛生組織（WHO）排除參與會議，先前知名YouTuber阿滴在頻道發布「給世界衛生組織的一封公開信」，全英文講述台灣為何需要加入WHO，引來網友一片好評。對此，有民眾感嘆表示，「最近幫忙台灣發聲的都是台灣的Youtuber」，貼文引發網友熱議。

清朝最早連鎖店？ 答案曝光讓網友驚：有加一元多一件嗎

東森益智節目《全民星攻略》邀請百萬小學堂的威力及威力爸爸挑戰機智問答，其中有道題目「清朝最早出現的連鎖店是哪一家？」可是完全考倒在場來賓，答案揭曉更讓眾人吃驚，紛紛訝異直呼，「不敢相信...長知識了！」

伍佰出道就被五月天打趴？ 網曝「一首歌唱翻全台」

今年是伍佰出道30週年，他唱過許多膾炙人口的歌曲，近期剛完結的「想見你」電視劇裡的「last dance」就是伍佰的歌曲，而這也勾起許多網友對伍佰歌曲的記憶。有位網友發文表示，以前只聽過伍佰的「挪威的森林、浪人情歌、你是我的花朵」這幾首歌，直到電視劇「想見你」播出後聽到伍佰的last dance才開始覺得好聽，但在印象中伍佰並沒有很紅過，從出道就被五月天屌打，對此網友紛紛反駁，表示伍佰當年一首歌就紅遍全台，唱現場也相當有特色。

阿公弄丟抽屜鑰匙求孫幫忙 他1秒破解卻笑翻網友

俗話說「家有一老如有一寶」，一名男網友在臉書上表示阿公自製了一個防盜鎖將桌子的抽屜鎖住，但因為弄丟了鑰匙，不知道怎麼辦只好向他求救。男網友端詳了一番後，突然好像發現了什麼，然後同時將兩個抽屜一起拉出來，這才知道這個鎖根本只能「防君子不防小人」。

大甲媽祖遶境一次賺多少、誰賺錢？ 網：別小看媽祖產業鏈

新冠肺炎（COVID-19）疫情不斷擴大，各地許多大型活動都為了防疫延期或取消，再加上韓國因為新天地教會發生的群聚感染，確診案例直線飆升，讓部分台灣民眾認為，3月即將舉辦的年度宗教盛事「大甲鎮瀾宮媽祖遶境」應該取消比較妥當，但主辦單位至今仍希望舉辦。這讓一名網友在PTT上說到，「聽說有人執意要遶境，不顧可能造成防疫破口」，讓他很想知道，究竟辦一場遶境誰可以賺錢、又可以賺多少錢？

嘉義這幾年觀光突飛猛進像「以前的台南」？網友反應兩極

近期因受到新冠肺炎（COVID-19）疫情的影響，國內許多產業都受到不小衝擊，尤其是觀光業，由於民眾都擔心被感染，所以都不敢前往人潮眾多的場所。不過昨（24）日卻有一名網友在PTT上PO文提到，自己這幾年發現嘉義變得很好玩，觀光產業似乎有提升，好逛和好吃的景點都很多，就像「很久以前的台南」，於是就好奇問道「嘉義這幾年觀光怎麼突飛猛進啊？」

嘉義只能養老？在地人親曝「三大優勢」：知足的人會喜歡

嘉義產業以農業為大宗，該地人口年齡也偏高，有網友直言「感覺沒有趣景點，畢業後的大學生會回嘉義嗎？」對此有嘉義人現身說法，舉出嘉義交通、美食、景點三大優點，並直言「比起天天計較的台北人，我覺得在嘉義很安康舒適」，有人更直說是「養老首選」。

重金10萬懸賞30年前粉色娃娃！幸運得主出爐了

近日有網友在網上貼出10萬元尋賞啟事，不過尋找的內容相當特別，為一隻30年前的娃娃，且娃娃並不稀有，實際詢問發現其實很多人家中都有收藏，其他網友傻眼，直言「裡面有藏寶圖？」也有不少人挖出家中類似娃娃，其中一隻讓發文網友直說「就是這隻沒錯」，並表示，招標主確定要以10萬元購買。

熱門新聞

八仙樂園停業5年後空拍照曝光 網淚：還我青春回憶

所有人目光一致看它飛走！好市多神秘管道功用曝光

疫情爆發護理師忙到半夜吃飯 他看「晚餐內容」鼻酸：辛苦了

43年前兩客運失控車禍場面混亂 網驚：看不出是如今公館

超精緻五官爆紅竟是15歲國中妹！高材生親姊身材更亮眼

歐洲新冠肺炎疫情為何炸裂？ 專業網友曝4大致命關鍵

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。