伍佰出道就被五月天打趴？ 網曝「一首歌唱翻全台」

今年是伍佰出道30週年，他唱過許多膾炙人口的歌曲，近期剛完結的「想見你」電視劇裡的「last dance」就是伍佰的歌曲，而這也勾起許多網友對伍佰歌曲的記憶。有位網友發文表示，以前只聽過伍佰的「挪威的森林、浪人情歌、你是我的花朵」這幾首歌，直到電視劇「想見你」播出後聽到伍佰的last dance才開始覺得好聽，但在印象中伍佰並沒有很紅過，從出道就被五月天屌打，對此網友紛紛反駁，表示伍佰當年一首歌就紅遍全台，唱現場也相當有特色。

原PO近期在「批踢踢八卦板」發文，他開頭便問道「伍佰有真的很紅過嗎」，他說以前只聽過挪威的森林、浪人情歌、你是我的花朵，也覺得伍佰在現場都亂唱，直到聽到last dance這首歌才覺得蠻好聽的，他說「覺得last dance滿好聽的，後來又覺得『被動』才是最好聽的，但是我印象中他一直沒有很紅過，好像從出道就被五月天屌打，有八卦嗎？」

對此，多數網友紛紛反駁原PO，「有啊，挪威的森林專輯每一首都紅」、「愛情的盡頭、樹枝孤鳥，專輯全部歌經典」、「五月天跟伍佰比只是跳樑小丑好嗎」、「伍佰應該是五月天的偶像」、「他出道時五月天還不知在哪邊咧」、「伍佰現場明明就超棒」、「以前紅透半邊天，大家爸媽都有買過他CD啦」、「挪威的森林真的紅，高中聽到宣傳車在街頭穿梭播放」、「以前伍佰總統府前跨年演唱是嗨到不行，超紅」。

而有網友也指出伍佰在1990年出道，當時五月天主唱阿信只有15歲，還在學吉他，伍佰在推出「樹枝孤鳥」這首歌的那年，大街小巷都可以聽到店家在播這首歌，搭配當時的台酒廣告，幾乎人人都會傳唱，雖然年輕粉絲越來越少，但過去的經典歌曲仍令他在樂壇有一定高度，現場唱功也相當厲害，是樂壇的傳奇人物。