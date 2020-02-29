快訊

第34例院內感染？陳時中：院外感染可能性高

游泳／孫楊曾嗆對手輸家 禁賽8年反成落水狗

伍佰出道就被五月天打趴？ 網曝「一首歌唱翻全台」

聯合新聞網 / 綜合報導
伍佰今年出道30周年，曾唱紅挪威的森林、浪人情歌、你是我的花朵、樹枝孤鳥等經典歌曲。 圖／開麗娛樂提供
伍佰今年出道30周年，曾唱紅挪威的森林、浪人情歌、你是我的花朵、樹枝孤鳥等經典歌曲。 圖／開麗娛樂提供

今年是伍佰出道30週年，他唱過許多膾炙人口的歌曲，近期剛完結的「想見你」電視劇裡的「last dance」就是伍佰的歌曲，而這也勾起許多網友對伍佰歌曲的記憶。有位網友發文表示，以前只聽過伍佰的「挪威的森林、浪人情歌、你是我的花朵」這幾首歌，直到電視劇「想見你」播出後聽到伍佰的last dance才開始覺得好聽，但在印象中伍佰並沒有很紅過，從出道就被五月天屌打，對此網友紛紛反駁，表示伍佰當年一首歌就紅遍全台，唱現場也相當有特色。

原PO近期在「批踢踢八卦板」發文，他開頭便問道「伍佰有真的很紅過嗎」，他說以前只聽過挪威的森林、浪人情歌、你是我的花朵，也覺得伍佰在現場都亂唱，直到聽到last dance這首歌才覺得蠻好聽的，他說「覺得last dance滿好聽的，後來又覺得『被動』才是最好聽的，但是我印象中他一直沒有很紅過，好像從出道就被五月天屌打，有八卦嗎？」

對此，多數網友紛紛反駁原PO，「有啊，挪威的森林專輯每一首都紅」、「愛情的盡頭、樹枝孤鳥，專輯全部歌經典」、「五月天跟伍佰比只是跳樑小丑好嗎」、「伍佰應該是五月天的偶像」、「他出道時五月天還不知在哪邊咧」、「伍佰現場明明就超棒」、「以前紅透半邊天，大家爸媽都有買過他CD啦」、「挪威的森林真的紅，高中聽到宣傳車在街頭穿梭播放」、「以前伍佰總統府前跨年演唱是嗨到不行，超紅」。

而有網友也指出伍佰在1990年出道，當時五月天主唱阿信只有15歲，還在學吉他，伍佰在推出「樹枝孤鳥」這首歌的那年，大街小巷都可以聽到店家在播這首歌，搭配當時的台酒廣告，幾乎人人都會傳唱，雖然年輕粉絲越來越少，但過去的經典歌曲仍令他在樂壇有一定高度，現場唱功也相當厲害，是樂壇的傳奇人物。

伍佰 五月天

延伸閱讀

安裝冷氣巧遇前女友應門 現任男友一句話全場尷尬

公車上下車都刷卡好或不好？ 網提優點：更方便友善吧

家裡搜出神秘口罩 他好奇剪開後網友全看傻了

疫情升溫還想去日本？ 留學生奉勸：在台灣很幸福

相關新聞

阿公弄丟抽屜鑰匙求孫幫忙 他1秒破解卻笑翻網友

俗話說「家有一老如有一寶」，一名男網友在臉書上表示阿公自製了一個防盜鎖將桌子的抽屜鎖住，但因為弄丟了鑰匙，不知道怎麼辦只好向他求救。男網友端詳了一番後，突然好像發現了什麼，然後同時將兩個抽屜一起拉出來，這才知道這個鎖根本只能「防君子不防小人」。

伍佰出道就被五月天打趴？ 網曝「一首歌唱翻全台」

今年是伍佰出道30週年，他唱過許多膾炙人口的歌曲，近期剛完結的「想見你」電視劇裡的「last dance」就是伍佰的歌曲，而這也勾起許多網友對伍佰歌曲的記憶。有位網友發文表示，以前只聽過伍佰的「挪威的森林、浪人情歌、你是我的花朵」這幾首歌，直到電視劇「想見你」播出後聽到伍佰的last dance才開始覺得好聽，但在印象中伍佰並沒有很紅過，從出道就被五月天屌打，對此網友紛紛反駁，表示伍佰當年一首歌就紅遍全台，唱現場也相當有特色。

大甲媽祖遶境一次賺多少、誰賺錢？ 網：別小看媽祖產業鏈

新冠肺炎（COVID-19）疫情不斷擴大，各地許多大型活動都為了防疫延期或取消，再加上韓國因為新天地教會發生的群聚感染，確診案例直線飆升，讓部分台灣民眾認為，3月即將舉辦的年度宗教盛事「大甲鎮瀾宮媽祖遶境」應該取消比較妥當，但主辦單位至今仍希望舉辦。這讓一名網友在PTT上說到，「聽說有人執意要遶境，不顧可能造成防疫破口」，讓他很想知道，究竟辦一場遶境誰可以賺錢、又可以賺多少錢？

嘉義這幾年觀光突飛猛進像「以前的台南」？網友反應兩極

近期因受到新冠肺炎（COVID-19）疫情的影響，國內許多產業都受到不小衝擊，尤其是觀光業，由於民眾都擔心被感染，所以都不敢前往人潮眾多的場所。不過昨（24）日卻有一名網友在PTT上PO文提到，自己這幾年發現嘉義變得很好玩，觀光產業似乎有提升，好逛和好吃的景點都很多，就像「很久以前的台南」，於是就好奇問道「嘉義這幾年觀光怎麼突飛猛進啊？」

嘉義只能養老？在地人親曝「三大優勢」：知足的人會喜歡

嘉義產業以農業為大宗，該地人口年齡也偏高，有網友直言「感覺沒有趣景點，畢業後的大學生會回嘉義嗎？」對此有嘉義人現身說法，舉出嘉義交通、美食、景點三大優點，並直言「比起天天計較的台北人，我覺得在嘉義很安康舒適」，有人更直說是「養老首選」。

重金10萬懸賞30年前粉色娃娃！幸運得主出爐了

近日有網友在網上貼出10萬元尋賞啟事，不過尋找的內容相當特別，為一隻30年前的娃娃，且娃娃並不稀有，實際詢問發現其實很多人家中都有收藏，其他網友傻眼，直言「裡面有藏寶圖？」也有不少人挖出家中類似娃娃，其中一隻讓發文網友直說「就是這隻沒錯」，並表示，招標主確定要以10萬元購買。

公視「天橋上的魔術師」重現中華商場 3張老照片比對神還原！

1992年拆除的中華商場是不少民眾的回憶，它曾經是大台北規模最大的公有綜合商場，裡面的點心店和電器行是不少民眾幼時一定會造訪的地方，80年代的商場風光也令不少人懷念。公視新影集「天橋上的魔術師」便以80年代的中華商場為背景推出故事，劇組依照聯合報的老照片，在汐止搭建還原出當時的中華商場，而實際進到建築當中，便發現樓梯、招牌、桌椅等細節都與照片中的物品如出一徹。

阿嬤牌高級甜點「蓮霧加砂糖」 網驚：台南吃法？

網友日前在臉書社團「爆廢公社」分享蓮霧加砂糖的吃法，透露這是阿嬤的小撇步，小時後覺得滋味像「高級甜點」般美味，許多民眾初次見到這種吃法，大感不可思議，留言直呼，「台南吃法？」。

六都誰最糟糕？ 網友點名「它」：為升格而升格

台灣人口2300萬卻有六個直轄市，每個直轄市發展程度不同，也各有不同特色。有網友就好奇六都中「哪個城市最廢？」在PTT八卦版上發文，網友提出六都中「桃園只有機場、台南只有南科」，應該就是從中選一個，而其他網友也馬上選出心中最廢六都。

77乳加巧克力裡的白色紙板有用處？ 網友笑「後面有再來一支」

「77乳加巧克力」在台灣是家喻戶曉的零食，也是許多人的童年記憶。網路論壇PTT上有人對此發問：在巧克力包裝裡，有一張白色的硬紙版，到底是做什麼用的？也因此引發懷舊網友的熱烈討論，甚至有人搞笑指，紙板後面是「再來一包」的抽獎券。

台灣74年前也封城！1萬人被隔離挨餓等死 他嘆：陸防疫方式0進步

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情持續升溫，北京、上海陸續宣布封閉式管理。事實上，台灣嘉義在1946年也曾因為中國霍亂「封城」，當時有1萬名嘉義居民被隔離在布袋港「等死」...

路名怪心裡有疙瘩！「這條路」狂被點名 網羨：根本買不起

許多人買房會將價格、地點、交通、屋齡、便利性列入考慮，也有民眾連路名都會介意，有網友在PTT發文詢問，「買房會很在意路名嗎」，並透露路名太難聽，自己心裡會有疙瘩，問題一出，引發許多網友熱議。

熱門新聞

她高燒39.4還狂咳 襄理要求照常上班：自己看著辦吧

家裡搜出神秘口罩 他好奇剪開後網友全看傻了

排隊買口罩的人變少了？ 網曝關鍵原因：變好買了

阿公弄丟抽屜鑰匙求孫幫忙 他1秒破解卻笑翻網友

客人阿姨要介紹女兒認識 事後結局讓他欲哭無淚

疫情升溫還想去日本？ 留學生奉勸：在台灣很幸福

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。