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香港武漢肺炎致死首例 39歲患者心臟衰竭病逝

口罩難求！網民改寫經典對白：如要加一個限量 我希望係一萬個

2020-02-04 10:06香港01 撰文：許芷婷

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武漢肺炎全球確診個案已逾1.7萬宗（截至2月3日），香港市民繼續瘋搶口罩。香港「一罩難求」，市民在苦苦等待口罩時，也不忘苦中作樂，把買不到口罩的無奈與憤怒加入經典愛情對白與歌曲中－認真「鑽石與黃金，都不及我一個口罩真誠與真心。」！

「2020年2月16號下晝3點之前嘅一分鐘，你同我爭緊口罩。因為你，我會記得嗰一...
「2020年2月16號下晝3點之前嘅一分鐘，你同我爭緊口罩。因為你，我會記得嗰一分鐘。」（《阿飛正傳》劇照）
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情話無謂 口罩最實際 網民改王家衛電影對白：「如果我有多一箱口罩，你會唔會跟我走？」

近日與友人開玩笑，說到香港口罩供應緊張，若然有人成功訂購口罩、送上一盒，大概是最感動又最浪漫的事了，情話無謂，口罩最實際！友人更笑說：「當然！沒命怎麼談情說愛？」

填詞人梁柏堅在社交媒體上撰文「拋磚引玉」，以「《愛在瘟疫蔓延時》溝女徵文比賽」為題，寫：「如果可以為呢個人訂一個數量，會係一萬盒。」改寫經典電對白，杜汶澤留言：「如果呢個世界淨返一個口罩，我會比你戴，你唔會肯要，於是乎我會叫你戴住佢，去搵另一個口罩比我，然後趁你走咗之後，我會默默咁消失⋯⋯」不少網民紛紛留言，改寫經典對白，也引來不少討論區的嚮應，愛在瘟疫蔓延時，還談情說愛？口罩最重要！

網民改編歌曲 《有沒有口罩一個給我》不斷重覆演譯忐忑心情

疫情嚴峻，香港口罩短缺實在令人擔心。因此，除了改寫經典對白外，也有網民改寫歌詞，其中一首《有沒有口罩一個給我》由網民中村改寫，改寫自周杰倫的《彩虹》，反反覆覆地唱出同一句歌詞，以表買不到口罩的忐忑與無奈。

「你有沒有一個口罩給我？」（《彩虹》MV截圖）
「你有沒有一個口罩給我？」（《彩虹》MV截圖）
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「也許口罩是 一種 解藥解藥」（《彩虹》MV截圖）
「也許口罩是 一種 解藥解藥」（《彩虹》MV截圖）
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另外，范瑋琪亦因為台灣口罩禁止出口一個月，而在個人社交媒體帳大罵行政院長蘇貞昌是「狗官」，引來網民反感，網民「歪哥」改編范瑋琪經典歌曲《可不可以不勇敢》為《可不可以去武漢》，又把《如果的事》改成《認錯了事》。

一個人隔離也許更有意思／和病毒說分手才算重新開始（《可不可以去武漢》截圖）
一個人隔離也許更有意思／和病毒說分手才算重新開始（《可不可以去武漢》截圖）
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網民改歌詞、改經典對白，相信只為在緊張疫情的日子，為大家紓緩一下心中鬱結。

延伸閱讀：

網民花16年實測「30歲仍單身便結婚」　成功開花結果都有這因素？

41歲成丹麥史上最年輕首相　堅拒為「病毒旗」道歉女子還做這些事

文章授權轉載自《香港01》

武漢肺炎口罩

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