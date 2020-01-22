網瘋傳披頭四56年前日曆 與2020日期「完全一致」

1964年英國傳奇樂隊The Beatles（披頭四）的月曆，時隔56年竟與今年的所有日期完全符合。圖擷自 臉書 分享 facebook

2020到來，不少人已經拿出新的手帳和日曆開始迎接新的一年，不過日前有網友發現自己蒐藏1964年英國傳奇樂隊The Beatles（披頭四）的月曆，時隔56年竟與今年的所有日期完全符合，這樣的巧合在網路上引起熱烈討論，也讓許多網友直呼神奇，不過也有人跳出來解釋背後重疊的原因。

近日網路瘋傳一張披頭四1964年的黑白復古日曆，其中不僅有四名團員John Lennon、Paul McCartney、George Harrison及Ringo Starr合照，還有四人當時青澀的獨照，為樂迷珍貴的收藏品，不過在欣賞照片同時也有眼尖網友發現，月曆的日期竟與2020年的完全一致，只要改掉年份就可以使用，特殊巧合讓許多網友驚嘆不已。

不過有網友跳出來解答提到，其實所有日曆都是每「28年循環一次」，並進一步解釋利用簡單的數學原理便能得知，由於一周有7天，而每4年就是閏年，所以只要找出7和4的最小公倍數就可以得出答案，而這本月曆其實在1992年時早已重複過，下次如果再想使用就需要等到2048年。

微妙巧合讓這份月曆在網路上瘋傳，也讓許多網友懷念起披頭四，並感慨一代搖滾天團逝去後，之後就再找不到如此偉大而具有影響力的樂團，更有許多網友紛紛留言表示「我的青春啊！」、「再也沒有Beatles了」、「人生就是一個循環」。