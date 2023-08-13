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旅宿、餐飲、地勤疫後很缺人…政府改善缺工 推介雇用率低

聯合報／ 記者葉冠妤周湘芸／台北報導
為解決缺工，勞動部日前推出「疫後改善缺工擴大就業方案」，除協助專案媒合，目前已納入旅宿業房務員、餐飲業內外場服務人員，航空地勤業。但媒合率卻慘兮兮。記者林伯東／攝影
為解決缺工，勞動部日前推出「疫後改善缺工擴大就業方案」，除協助專案媒合，目前已納入旅宿業房務員、餐飲業內外場服務人員，航空地勤業。但媒合率卻慘兮兮。記者林伯東／攝影

疫後產業缺工嚴重，勞動部為此推出「疫後改善缺工擴大就業方案」，一年最高補助求職者十五點六萬元的就業獎勵金，但雇用率慘兮兮，專案媒合執行最久的旅宿業房務員，雇用率僅百分之五，餐飲業、地勤更是連百分之一都不到。

缺工擴大就業方案五月上路，截至八月九日，旅宿業符合條件的職缺有九二二個，勞動部勞動力發展署推介了三九六九人，卻只有二一五人被聘雇，推介雇用率僅百分之五點四二。

至於餐飲業、航空站地勤，前者發展署推介九七四八人，僅七十四人被聘用，推介雇用率百分之零點七六；後者推介四一二人，最後成功到職三人，推介雇用率百分之零點七三。

勞動部發展署就服組長吳淑瑛解釋，推介到旅宿業的勞工，近半卡在等候面試通知。另詢問業者不錄用原因，多認為應徵者的體能、健康條件不符；餐飲業雇主則說工作環境與求職者期待不同，地勤反映求職者無法配合輪班。

花蓮縣旅館商業同業公會理事長張琄菡表示，房務工作最需要的就是體力，媒合專案推介的不少是中高齡二度就業者，不見得適合。

她也坦承，即便業者開出符合補助條件的薪資，還是沒有足夠誘因從別的行業搶人，且新進員工是透過政府的補貼才提高薪資，業者也應一併調整整體薪資結構。

福容大飯店表示，去年十二月就將最低薪資調到三點二萬元，整體薪資最高也調漲兩成，但今年以來，集團新飯店陸續開幕，預估今年至少要招募五百人，不是沒人來應徵，而是補人的速度趕不上缺口。

長榮航勤說，目前已提高新進人員薪資待遇，不僅基本薪資達三萬八千元至四萬元，還有安全獎金、交通津貼、夜班津貼、技術津貼、加班費與上班時段供餐等福利，有經驗者薪資也可面議，陸續有民眾詢問，但都尚未報名。

文化大學勞動暨人力資源學系教授李健鴻表示，勞動部限制參加方案的行業，薪資須達一定水準，導致雇主挑三揀四；先前旅宿業就曾疾呼要求開放服務業引進移工，也認為勞動部有可能會開放，專案媒合率才這麼「難看」。

移工 勞動部 求職 餐飲業 長榮航勤 職缺

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