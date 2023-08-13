兩個原因 在台失聯移工變多

失聯移工近年不減反增，勞動部分析，移工失聯原因眾多，包括勞動條件、金錢、環境因素等，尤其近年受到疫情邊境管制影響，一度暫緩引進移工，國內人力嚴重短缺，加上無法將查獲的失聯移工遣返來源國（如越南），都導致失聯移工數量增多。

移民署指出，所謂的非失聯移工，是指逾期居留、停留的外籍人士；根據移民署網站資料，截至今年六月底為止，全國失聯移工共有八二八二二人，非失聯移工人數，據了解約為三萬人左右，失聯移工加上非失聯移工人數約為十一萬餘人，兩者合稱為逾期滯台外來人口，失聯移工占整體逾期人數約七成。

勞動部勞動力發展署管理組專委黃偉誠說，為了改善缺工，勞動部在今年六月放寬營造、農業、製造等產業引進移工條件，針對營造業，名額開放到八千名，且可視狀況提高至一萬五千名。此外，過去一向有很多失聯移工從事的農業，這次也把農業移工名額從現行的六千名，放寬到一萬兩千名。

製造業移工部分，黃偉誠說，除因應水產加工、豆腐製造及金屬船體等三行業，因製程較難自動化且辛苦程度較高，核配比率調高為百分之廿外，也新增製造業雇主承接國內製造業移工將可額外增加百分之五名額的彈性機制。

至於有旅宿業者盼開放移工，黃偉誠說，有鑒於國人就業人口近六成都在服務業，為了不損及國人的就業機會，後續也會視「疫後改善缺工擴大就業方案」試辦情況，再評估是否需要開放服務業引進移工補實人力。

熟悉移工政策人士則指出，失聯移工問題並非單一移民署能夠解決，還牽扯到勞動部政策規畫、民間人力仲介佣金等環節。

該人士表示，移工會失聯，就是因打黑工的利益高於合法管理下打工的收入，移工從母國到異鄉工作，就是要賺錢，目前合法移工待遇相較打黑工低，要解決失聯移工問題，勞動部必須對移工政策全盤檢討，尤其對人力仲介費用及佣金考慮調整，制定雙贏政策讓移工負擔減輕，否則就算讓政策執行面末端的移民署、警察成天抓失聯移工，還是會有移工逃逸。