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非法移工疫後飆升 增至11.5萬人創新高

聯合報／ 記者侯俐安屈彥辰楊竣傑周湘芸葉冠妤蔡晉宇／台北報導
目前政府只有開放營造類中「公共工程」和「民間重大投資興建工程專案」才可聘雇移工，圖為淡江大橋施工情況。記者邱德祥／攝影
目前政府只有開放營造類中「公共工程」和「民間重大投資興建工程專案」才可聘雇移工，圖為淡江大橋施工情況。記者邱德祥／攝影

台電一輛外包工程車二日「卡努颱風」期間於桃園市復興山區墜谷，造成四死二傷，其中四名泰籍移工都是非法聘雇的失聯移工，然而，民間公司聘用失聯移工現象已非個案。根據移民署統計，二○一八年我國失聯移工有五萬一四八二人、觀光等脫逃的「非失聯移工」有三萬八四八三人，合計近九萬人，然而，截至今年五月底已攀升到十一萬五○三三人，逾期滯台的外來人口創歷史新高、非法移工遍布全台。

勞動部將放寬引進、媒合缺工

行政院八月九日召開治安會報討論此事。行政院副院長鄭文燦在會中直指，非法移工根源來自缺工，勞動部應設法解決。勞動部則認為今年失聯移工已比去年同期少四千四百人，有明顯改善；將透過放寬營造、農業、製造引進勞工，並媒合國內觀光、餐飲缺工。

鄭文燦受訪表示，失聯移工根源來自缺工，失聯移工從事非法工作以營造業、製造業為主，若國內就業媒合有所不足，就會造成缺工困境。目前正在檢討微調移工引進政策，應持續針對缺工問題就業媒合。

近來失聯移工相關新聞頻傳，除了台電外包工程車車禍外，四月新北市三重發生一起命案，女性死者也是印尼籍失聯移工。上月廿四日，移民署新北市專勤隊到五股一間資源回收廠查緝逃逸勞工，回收廠負責人竟開怪手搗毀偵防車，引起關注。數據顯示，失聯移工數量正急遽增加。

移民署今年二至六月間辦理「擴大逾期停（居）留外來人口自行到案專案」，共有一萬四千多名失聯移工到案；不過，專案結束後，失聯移工總人數「不減反增」，竟比專案前多了兩千多人。

失聯移工疫後飆升 製表／侯俐安、廖炳棋
失聯移工疫後飆升 製表／侯俐安、廖炳棋

非法移工流竄 已成全台常態

失聯移工人數創新高，本報採訪多名工地監工等工作人員，直指根源在於勞動條件，無論再怎麼擴大產業，移工從來台灣起薪資就低。業界人士表示，過去還不缺工時，剝削嚴重，移工只能忍受，但疫情期間，暫停移工輸入，使得勞力缺口擴大，「反正四處都缺人」，移工工作機會大增，待遇也比合法工作高，都加劇失聯拉力。

在民間營造公司擔任監工的阿財（化名）說，民間營造業者對移工有需求，非法移工四處可見，已成業界常態。

關於失聯移工議題，監察院公案性報告直指，「不斷擴大開放、鼓勵轉換中階技術人力、加強查緝，真的就能夠改善移工失聯的現象嗎？」並列舉了十點，包含「移工零付費政策」已經是勞動趨勢，現行我國仲介也可以合法向移工收取服務費與膳宿費，都是背離國際勞動標準的「雇主支付原則」，影響國家人權形象。

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