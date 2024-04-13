快訊

說好的人情味？女遊客碰1事無人伸援手 台灣人一看認：要怎麼幫

明後天秒入夏恐飆36度！下周二鋒面通過 3地轉雨略降溫

2026大選加分！雲林虎尾鎮長補選林嘉弘自行宣布當選 藍營守住大票倉

暢遊亞洲樂園！日韓馬新菲5大國夏之戀 潛進蔚藍海島、珍奇動物園玩起來

旅奇傳媒／ 旅奇傳媒 TR Omnimedia
圖：喜鴻假期／提供
圖：喜鴻假期／提供

暑假瘋樂園，全家一起出國去。　圖：shutterstock／來源
暑假瘋樂園，全家一起出國去。　圖：shutterstock／來源

【旅奇傳媒/編輯部報導】暑假出遊計畫制定了嗎？蔚藍海島、主題樂園、日本、韓國，還是東南亞？正在傷腦筋暑假該帶寶貝們去哪兒玩的的爸媽們，別煩惱，跟著喜鴻假期輕鬆出遊。

想要暢遊日本東京迪士尼、大阪環球影城，還是韓國愛寶樂園、樂天世界，或是一次星馬遊雙城，直接暢遊薄荷島，何不趁早預定暑假檔期，還能享早鳥優惠，提前規劃全家人都滿意的盛夏旅行，大人小孩都開心。

▲東京迪士尼度假區是大人小孩的夢幻天堂。　圖：喜鴻假期／提供
▲東京迪士尼度假區是大人小孩的夢幻天堂。　圖：喜鴻假期／提供

日本樂園必玩　採果樂鮮體驗

說到主題樂園，東京迪士尼度假區是許多人的夢幻天堂，與白雪公主、米老鼠、唐老鴨一同遨遊童話世界，還有老少咸宜的娛樂設施，置身在華麗花車以及耳熟能詳的卡通人物遊行於街頭大匯表演，隨著節奏舞動，重拾童年歡樂。

暑假樂園大熱門，推薦「東京水蜜桃採果樂5日」，暢玩東京迪士尼、搭橫濱空中纜車飽覽橫濱港、暢遊富士野生動物園與野生動物近距離接觸，大啖燒肉敘敘苑與螃蟹吃到飽，一次體驗樂園、動物園、叢林巴士、餵食體驗，還有夏季限定的水蜜桃採果趣，為暑假創造滿滿回憶，最適合親子同行。

▲日本環球影城，一探可愛的任天堂世界。　圖：喜鴻假期／提供
▲日本環球影城，一探可愛的任天堂世界。　圖：喜鴻假期／提供

喜歡環球影城 USJ 主題樂園？在繽紛多元與琳瑯滿目的遊樂設施中，感受驚險刺激，返老還童，一探「超級任天堂世界」、「哈利波特」魔法冒險世界、小小兵瘋狂乘車遊…...等設施，跟著電影遊戲中的主人翁，上天下海歡樂一整天，直飛大阪玩個過癮。

喜愛關西風的朋友，別錯過「暑遊關西5日」之旅，早鳥優惠省1500元，暢遊日本環球影城、搭乘和歌山電鐵拜訪貴志站貓咪站長，奔赴奈良東大寺與小鹿相見歡，還有夏日限定～水蜜桃採果體驗，入住一晚溫泉飯店，大啖日式相撲火鍋餐，加贈龍蝦、海鮮、和牛，悠閒的用味蕾打開關西廚房。

▲韓國愛寶樂園享有高人氣。　圖：喜鴻假期／提供
▲韓國愛寶樂園享有高人氣。　圖：喜鴻假期／提供

韓國雙樂園　珍奇動物園玩起來

暑假遊韓國，首推超人氣的愛寶樂園與樂天世界，一次遊歷室內、室外大型樂園，還有可規模龐大的野生動物園！推薦「酷COOL首爾5日～愛寶樂園、樂天世界、新塗鴉秀」之旅，匯集樂園、水上星球動物園、新塗鴉秀，以及海苔飯捲DIY+海苔博物館+韓服體驗，另大啖米其林指南～百年人蔘雞、滿足豬腳、餃子湯、韓式烤肉吃到飽。

在愛寶樂園除了有表演遊行，還有許多稀奇並且珍貴的動物，重頭戲就是刺激程度爆表的全世界最陡的木質雲霄飛車，高達坡度77度，離地面高度達56公尺，時速最高可達104公里，全程長達1.6公里的雲霄飛車，讓人驚呼連連；而匯集繽紛與童話幻境元素的樂天世界，從開園以來就創下金氏世界紀錄單一建築最大室內遊樂園紀錄，創造充滿幻想與歡樂的遊樂園地。

▲暢遊新加坡環球影城，一票玩到底。　圖：喜鴻假期／提供
▲暢遊新加坡環球影城，一票玩到底。　圖：喜鴻假期／提供

馬新雙國遊　環球影城一票到底

今年暑假，來點東南亞樂園風，帶著小朋友到馬新暢遊！「馬新GO好玩五日」超值規劃，吉隆坡進、新加坡出，遊訪吉隆坡、布城，走訪清真寺、布城湖、千禧紀念碑、雙子星塔，夜遊亞羅街夜市大排檔；來一趟馬六甲巡禮，入住大紅花海上 Villa 渡假村，一探世界文化遺產、荷蘭紅屋風貌；前往新加坡住一晚，環球影城一票玩到底，在魚尾獅公園、濱海藝術中心熱情打卡。

環球影城園區分為好萊塢、紐約、科幻城市、古埃及、迷失世界及遙遠王國六大區域，豐富的行程攜老帶幼都好玩。新加坡環球影城更投資45億新幣，打造全新的小小兵與任天堂園區，與小小兵們並肩作戰，絕對讓小小兵粉絲們瘋狂無比。

▲飛向宿霧，體驗碧海藍天的薄荷島。　圖：喜鴻假期／提供
▲飛向宿霧，體驗碧海藍天的薄荷島。　圖：喜鴻假期／提供

體驗「菲」常藍　潛進宿霧島

宿霧，為菲律賓第二大城，一直以來就是台灣遊客喜愛的旅遊目的地，其與宿霧相鄰的薄荷島，以巧克力山奇景、迷你眼鏡猴聞名，更是世界級的潛水勝地，也是許多人畢業旅行的首選地。 熱情邀約三五好友，閨蜜姊妹淘，前進薄荷島享受陽光的沐浴、踏踏清涼的海水、與溫柔鯨鯊共舞、體驗精油SPA按摩，共創難忘的青春回憶。

「六人成行．暢遊宿霧薄荷島5日」6人出發，一探薄荷島巧克力山真貌，與可愛迷你的眼鏡猴相見歡、大海中尋找 LILA 萊拉賞鯨鯊；潛進巴里卡薩島大斷層，在瑰麗的珊瑚群中找尋熱情的海底生物；搭乘漂流竹筏，一探原始叢林區；享受精油 spa，入住漢娜渡假村，暢享湛藍的海島風情。

▲到訪釜山海雲台，別錯過搭乘可愛的膠囊列車。　圖：shutterstock／提供
▲到訪釜山海雲台，別錯過搭乘可愛的膠囊列車。　圖：shutterstock／提供

提早安排　暑假童遊早鳥超優惠

今年暑假怎麼玩？提早安排，短程航線地區正適合夏日輕旅行，趁小朋友放暑假創造美好回憶，增進親子關係，全家一起出遊，不管是親子同歡或是好友相伴，喜鴻假期一系列遊程省去找飯店、找景點與安排交通的麻煩，用輕鬆的心情出國，直飛理想目的地，玩得盡興、吃住不馬虎，為盛夏製造滿滿美好回憶。

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

動物園 環球影城

延伸閱讀

動物園飼育員「發狠痛打小老虎肉掌」！網全炸鍋怒罵虐待 園方無奈解釋了

花露露的童樂節7月6日登場 18項活動瘋玩暑假

日食讓動物園驚慌 獵豹不安走動 犀牛以為該吃晚餐了

不只兒童節當日..動物園、貓纜、運動中心好康看過來

相關新聞

暢遊亞洲樂園！日韓馬新菲5大國夏之戀 潛進蔚藍海島、珍奇動物園玩起來

【旅奇傳媒/編輯部報導】暑假出遊計畫制定了嗎？蔚藍海島、主題樂園、日本、韓國，還是東南亞？正在傷腦筋暑假該帶寶貝們去哪兒玩的的爸媽們，別煩惱，跟著喜鴻假期輕鬆出遊。 想要暢遊日本東京迪士尼、大阪環

前進越南富國島！ 最大「珍珠野生動物園」餵長頸鹿超好玩、「富國大世界」搭貢多拉船遊小威尼斯好浪漫

走跳旅遊／阿東的東食西遊 Vida Cómoda 2024年開春第一飛，就獻給越南富國島啦，出發前正好碰上年代旅遊放鳥案，導致富國島一夜之間大爆紅。 好家在我們是自助旅行，輕鬆自在沒有壓力

新加坡4月10日開齋節 在市集享受美食的徹夜狂歡日

【旅奇傳媒/編輯部報導】在新加坡，開齋節稱為 Hari Raya Aidilfitri 或 Hari Raya Puasa，標誌著回教徒齋戒月結束。2024年開齋節為4/10，開齋節當天，新加坡回教徒

就是這麼Chill！ 清邁Jungle De Cafe - 躺在瀑布邊的網床上喝咖啡、吃完下午茶還可以去玩叢林飛

udn走跳美食／老錢的老巢 相信喜愛泰國的朋友都有些自己在網路上看到以後就覺得非去現場感受一次的旅遊清單，比如說曼谷「ICONSIAM」的室內水上市場、北碧或大城可以在吉普車上跟長頸鹿合照的

全球遊客瘋節慶！ 4/10曼谷「暹羅天地潑水節」登場 潑水、遊行、浴佛體驗+超優惠折扣

【文・ttn網路編輯】 4月泰國開始迎接熱情奔放的熱季，其中最引人矚目的活動，莫過於掀翻全城的潑水節。為慶祝潑水節被聯合國教科文組織評為非物質文化遺產，今年泰國政府跨部門合作推廣，潑水節全面升級

清邁高空酒吧新地標！清邁美平洲際酒店餐廳及酒吧開幕 川、粵、台菜三重奏

清邁也有高空酒吧！去年甫開幕的清邁美平洲際酒店，從聲譽卓著、深受旅客喜愛的前傳奇酒店–皇家美平大酒店改造，成為清邁最新的代表性酒店，現在清邁首家頂級中餐廳—Hong's 中餐廳及高空酒吧，也於3月29

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。