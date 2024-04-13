暢遊亞洲樂園！日韓馬新菲5大國夏之戀 潛進蔚藍海島、珍奇動物園玩起來

暑假瘋樂園，全家一起出國去。 圖：shutterstock／來源

【旅奇傳媒/編輯部報導】暑假出遊計畫制定了嗎？蔚藍海島、主題樂園、日本、韓國，還是東南亞？正在傷腦筋暑假該帶寶貝們去哪兒玩的的爸媽們，別煩惱，跟著喜鴻假期輕鬆出遊。

想要暢遊日本東京迪士尼、大阪環球影城，還是韓國愛寶樂園、樂天世界，或是一次星馬遊雙城，直接暢遊薄荷島，何不趁早預定暑假檔期，還能享早鳥優惠，提前規劃全家人都滿意的盛夏旅行，大人小孩都開心。

▲東京迪士尼度假區是大人小孩的夢幻天堂。 圖：喜鴻假期／提供

日本樂園必玩 採果樂鮮體驗

說到主題樂園，東京迪士尼度假區是許多人的夢幻天堂，與白雪公主、米老鼠、唐老鴨一同遨遊童話世界，還有老少咸宜的娛樂設施，置身在華麗花車以及耳熟能詳的卡通人物遊行於街頭大匯表演，隨著節奏舞動，重拾童年歡樂。

暑假樂園大熱門，推薦「東京水蜜桃採果樂5日」，暢玩東京迪士尼、搭橫濱空中纜車飽覽橫濱港、暢遊富士野生動物園與野生動物近距離接觸，大啖燒肉敘敘苑與螃蟹吃到飽，一次體驗樂園、動物園、叢林巴士、餵食體驗，還有夏季限定的水蜜桃採果趣，為暑假創造滿滿回憶，最適合親子同行。

▲日本環球影城，一探可愛的任天堂世界。 圖：喜鴻假期／提供

喜歡環球影城 USJ 主題樂園？在繽紛多元與琳瑯滿目的遊樂設施中，感受驚險刺激，返老還童，一探「超級任天堂世界」、「哈利波特」魔法冒險世界、小小兵瘋狂乘車遊…...等設施，跟著電影遊戲中的主人翁，上天下海歡樂一整天，直飛大阪玩個過癮。

喜愛關西風的朋友，別錯過「暑遊關西5日」之旅，早鳥優惠省1500元，暢遊日本環球影城、搭乘和歌山電鐵拜訪貴志站貓咪站長，奔赴奈良東大寺與小鹿相見歡，還有夏日限定～水蜜桃採果體驗，入住一晚溫泉飯店，大啖日式相撲火鍋餐，加贈龍蝦、海鮮、和牛，悠閒的用味蕾打開關西廚房。

▲韓國愛寶樂園享有高人氣。 圖：喜鴻假期／提供

韓國雙樂園 珍奇動物園玩起來

暑假遊韓國，首推超人氣的愛寶樂園與樂天世界，一次遊歷室內、室外大型樂園，還有可規模龐大的野生動物園！推薦「酷COOL首爾5日～愛寶樂園、樂天世界、新塗鴉秀」之旅，匯集樂園、水上星球動物園、新塗鴉秀，以及海苔飯捲DIY+海苔博物館+韓服體驗，另大啖米其林指南～百年人蔘雞、滿足豬腳、餃子湯、韓式烤肉吃到飽。

在愛寶樂園除了有表演遊行，還有許多稀奇並且珍貴的動物，重頭戲就是刺激程度爆表的全世界最陡的木質雲霄飛車，高達坡度77度，離地面高度達56公尺，時速最高可達104公里，全程長達1.6公里的雲霄飛車，讓人驚呼連連；而匯集繽紛與童話幻境元素的樂天世界，從開園以來就創下金氏世界紀錄單一建築最大室內遊樂園紀錄，創造充滿幻想與歡樂的遊樂園地。

▲暢遊新加坡環球影城，一票玩到底。 圖：喜鴻假期／提供

馬新雙國遊 環球影城一票到底

今年暑假，來點東南亞樂園風，帶著小朋友到馬新暢遊！「馬新GO好玩五日」超值規劃，吉隆坡進、新加坡出，遊訪吉隆坡、布城，走訪清真寺、布城湖、千禧紀念碑、雙子星塔，夜遊亞羅街夜市大排檔；來一趟馬六甲巡禮，入住大紅花海上 Villa 渡假村，一探世界文化遺產、荷蘭紅屋風貌；前往新加坡住一晚，環球影城一票玩到底，在魚尾獅公園、濱海藝術中心熱情打卡。

環球影城園區分為好萊塢、紐約、科幻城市、古埃及、迷失世界及遙遠王國六大區域，豐富的行程攜老帶幼都好玩。新加坡環球影城更投資45億新幣，打造全新的小小兵與任天堂園區，與小小兵們並肩作戰，絕對讓小小兵粉絲們瘋狂無比。

▲飛向宿霧，體驗碧海藍天的薄荷島。 圖：喜鴻假期／提供

體驗「菲」常藍 潛進宿霧島

宿霧，為菲律賓第二大城，一直以來就是台灣遊客喜愛的旅遊目的地，其與宿霧相鄰的薄荷島，以巧克力山奇景、迷你眼鏡猴聞名，更是世界級的潛水勝地，也是許多人畢業旅行的首選地。 熱情邀約三五好友，閨蜜姊妹淘，前進薄荷島享受陽光的沐浴、踏踏清涼的海水、與溫柔鯨鯊共舞、體驗精油SPA按摩，共創難忘的青春回憶。

「六人成行．暢遊宿霧薄荷島5日」6人出發，一探薄荷島巧克力山真貌，與可愛迷你的眼鏡猴相見歡、大海中尋找 LILA 萊拉賞鯨鯊；潛進巴里卡薩島大斷層，在瑰麗的珊瑚群中找尋熱情的海底生物；搭乘漂流竹筏，一探原始叢林區；享受精油 spa，入住漢娜渡假村，暢享湛藍的海島風情。

▲到訪釜山海雲台，別錯過搭乘可愛的膠囊列車。 圖：shutterstock／提供

提早安排 暑假童遊早鳥超優惠

今年暑假怎麼玩？提早安排，短程航線地區正適合夏日輕旅行，趁小朋友放暑假創造美好回憶，增進親子關係，全家一起出遊，不管是親子同歡或是好友相伴，喜鴻假期一系列遊程省去找飯店、找景點與安排交通的麻煩，用輕鬆的心情出國，直飛理想目的地，玩得盡興、吃住不馬虎，為盛夏製造滿滿美好回憶。

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