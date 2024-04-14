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越南胡志明市美食推薦！ 8間越南必吃，經典越式早餐、米其林一星餐廳

聯合新聞網／ ReadyGo出發前
圖 / @roybiao、@_t.s.a.i_
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在過去為越南首都的胡志明市，在19世紀曾被法國殖民，因此到越南自由行時，可以看到許多法式建築美學結合越南特色，街上也有很多高檔但平價的法式餐廳，甚至是路邊小吃美食也與法國有著不可切割的關係，這也讓越南的美食更加的多元以及具有特色，到胡志明市，早餐別忘記來上一盤道地越南早餐，預算足夠的話一定要安排時間品嚐米其林一星餐廳Anan Saigon，以及當地特色蛋咖啡。

越南自由行：胡志明市美食推薦

道地越南早餐｜Bánh Mì Hòa Mã

圖 / @roybiao
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「到越南旅行一定要嚐嚐當地的越南早餐！」Bánh Mì Hòa Mã是越南超級有名的早餐店，雖然只是在小巷弄路邊坐著板凳吃，但卻是當地人最喜歡的越南早餐；結合法式餡料飽滿的越南麵包，以及用鐵盤裝著雙蛋與炒洋蔥火腿和類似油豆腐的越式經典早餐，菜單簡單明瞭，卻成為每一位遊客開啟越南之旅的第一件事。Bánh Mì Hòa Mã鄰近裴援步行街、濱城市場、獨立宮。

Bánh Mì Hòa Mã

地址： 53 Đ. Cao Thắng, Phường 3, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, 越南

營業時間：06:00–11:00

前衛設計感咖啡廳｜Sun Life Flagship – De La Sól

圖 / @rose_eat.travel.saigon
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每次經過Sun Life Flagship – De La Sól，總是被店外浮誇的旋轉樓梯給吸引住目光，與其說是一間咖啡廳，小編覺得更像是一間藝術展覽空間結合咖啡，所到之處都能發現建築師的獨特設計，包含鋼與玻璃的結合對比，與鋼燒製過的表面形成的彩虹偏光同時亦能增加耐久與抗腐；除了外觀漂亮之外，店內的飲品、甜點也都在水準之上，是間既美觀又美味的咖啡廳。

Sun Life Flagship – De La Sól

地址： 244 Pasteur, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh 700000越南

營業時間：09:00–21:00

越共咖啡｜Cộng Cà Phê

圖 / @jiyan_gu
圖 / @jiyan_gu

Cộng Cà Phê在越南有很多間分店，甚至紅到連韓國都開了第一間海外分店，店內裝潢有著懷舊越南共產主義氛圍，讓人聯想到以前看過的電影畫面，店內必點的椰奶咖啡與越南咖啡，雖然大家都說越南的咖啡很甜，但有著濃郁的煉乳香氣，是來到當地必品嚐的特色飲品，Cộng Cà Phê從早上7點賣到晚上11點，已經成為越南人的日常飲品。

Cộng Cà Phê

地址：93 Đ. Yersin, Phường Cầu Ông Lãnh, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, 越南

營業時間：7:00-23:00

鴉片工廠｜The Refinery

圖 / @yin__0322
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曾被法國殖民過的越南，除了有許多結合法式而成的越南料理，在越南幾乎到處都能看見法式餐廳的身影，如果到越南旅行，不妨感受一下平價又精緻的「法式慵懶早午餐」，位在胡志明市的鴨片工廠，餐點價格大多位在300,000VND至500,000VND之間(台幣300-700元)，除了必吃油封鴨，你也可以點上一杯紅酒，享受慵懶的午後時光。

The Refinery

地址： 74 Hai Bà Trưng, Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, 越南

營業時間：11:00–23:00

椰子雪糕｜Cà-Rem Gelato

圖 / @rose_eat.travel.saigon
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第一次看到Cà-Rem Gelato就讓我想起之前在菲律賓長灘島品嚐到的Coco Mama，同樣把椰奶製成的冰淇淋放近椰子殼裡，不過配料比起Coco Mama更顯有趣，是紫糯米、花生、椰子肉與玉米搭配椰奶冰，是一碗充滿越南道地特色的甜點。Cà-Rem Gelato鄰近鄰近裴援步行街、濱城市場、獨立宮、萬行購物中心、西貢大學。

Cà-Rem Gelato

地址： 191 Đ. Cách Mạng Tháng 8, Phường 4, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh 700000越南

營業時間：12:00–22:00

巧克力甜點店｜Maison Marou Flagship Saigon

圖 / @may_oo77
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被稱為「越南版Godiva」的Maison Marou Flagship Saigon是一間專賣頂級巧克力的甜點店，可以在這裡買到精緻包裝各式口味的巧克力，是許多人來胡志明市旅遊必買的伴手禮之一；除了買巧克力，你也可以坐下來品嚐巧克力製成的蛋糕與泡芙，每一種款式都很漂亮，彷彿藝術品般的讓人驚豔，品嚐一口蛋糕感受濃郁的巧克力香氣，再配上熱巧克力的苦甜，巧克力狂熱者一定要到Maison Marou打卡！

Maison Marou Flagship Saigon

地址：167 – 169 Đ. Calmette, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, 越南

營業時間：09:00–22:00，五六日至22:30

蛋咖啡｜OKKIO Nguyễn Siêu

圖 / @_t.s.a.i_
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有機會到胡志明市的話一定要品嚐看看OKKIO Nguyễn Siêu的蛋咖啡，蛋咖啡是越南河內獨有的飲品，起因為當時牛奶較昂貴，便使用蛋黃來取代奶泡，做法也很簡單，將打至濃稠綿密的蛋黃、煉乳加入越式咖啡裡，看似違和卻意外讓咖啡更加滑順的組合，成為越南最有特色的飲料，而且據說OKKIO Nguyễn Siêu的蛋咖啡是全胡志明市最好喝的，不用跑到河內，就能喝到滑順香醇的蛋咖啡。

OKKIO Nguyễn Siêu

地址： 8 Đ. Nguyễn Siêu, Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh 70000越南

營業時間：07:30-22:00

米其林餐廳｜Anan Saigon

圖 / @amy__tseng
圖 / @amy__tseng

位在胡志明市的Anan Saigon，是越南唯一入選亞洲50最佳餐廳以及米其林一星的餐廳，雖然單價較高大約台幣5千元上下，但因為頂著眾多獎項的光環，目前已經成為大多數遊客到胡志明市旅行必打卡的美食之一了。Anan Saigon主廚Peter Cuong擅長將越南傳統菜餚結合法國烹飪技術，對越南料理有了更新鮮的詮釋，像是鵝肝春捲、蟹肉炒飯都是餐廳必點。

Anan Saigon

地址： 89 Tôn Thất Đạm, Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, 越南

營業時間：17:00–23:00，週一公休

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咖啡廳 胡志明市 越南

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