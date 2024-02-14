2024泰國潑水節怎麼玩？怎麼安排？看這篇就對了！

泰國潑水節，通常在四月中旬舉行，常持續數天，包括各種宗教儀式、遊行和文化活動，最有名的活動是人們會帶著水槍和水桶走上街頭，向朋友、家人甚至陌生人潑水，象徵著洗去舊年的厄運和罪惡，迎接新的一年，開始一個新的循環，歡樂的水仗已經成為潑水節慶的一個主要亮點，甚至撥水這個活動已經成為一個全球吸引力，吸引著來自世界各地的遊客，來泰國體驗這個充滿活力又帶來祝福的慶祝活動。

潑水節由來

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說道潑水節由來就提到泰國傳統新年『Songkran』( 又稱宋干節 )，是泰國每年最盛大且最重要的節慶，已有數個世紀的歷史，充滿著傳統和文化，Songkran源自古梵文，一種可以追溯數千年的語言，意味著“踏入”、“進入”或“通過”。它描述了黃道帶內的每月運動或“占星通道”從一個星座到下一個星座的過程；在四月，太陽離開白羊座的黃道帶，進入金牛座的黃道帶，這段時間被稱為Maha Songkran或 the Great Songkran，象徵著泰國新年的開始，有除舊佈新的意味。

泰國新年期間，泰國人會去寺廟做功德、布施和供奉食物，祈求僧侶保佑他們的家庭和生意，拜訪親戚和朋友。至於撥水為什麼會成為泰國最知名活動呢?

戲水的傳統可以追溯到數百年前，起源於第一位泰國國王遭遇大洪水時，國王用水阻止洪水來拯救他的人民。隨後，人們透過打水仗來慶祝這一事件與紀念這一奇蹟，打水仗就成了Songkran重要的一部分了，對泰國人來說，潑水節不僅僅是淨化自我的時刻，也是一個分享和互相幫助的時刻。泰國人相信潑水節的水會為他們和家人帶來好運。所以，泰國人喜歡用撥水的方式與朋友和家人共度時光，享受宋干節的樂趣。

潑水節會做什麼？

圖片來源 : TAT News

泰國潑水節是泰國的傳統新年，是一年一度的盛大慶典，擁有豐富多元的傳統活動，為人們帶來歡樂與祝福，因此，泰國人也會在這個節日進行 一些特別的活動。

1. 潑水嬉戲

打水仗是新年慶祝活動的重要組成部分。四月是泰國一年中最熱的時節，互相潑水是降溫的絕佳方式。街道禁止車輛通行，成為競技場：一大群人聚集在一起，用水管、水桶和水槍與水「搏鬥」。這是年輕一代喜愛的活動，非常歡迎外國人參加！

2. 清潔慶新年

與中國新年相似，泰國民眾在宋幹節前夕展開大掃除，清理家居、學校、寺廟等公共場所，以營造清新宜人的新年環境。同時，民眾也向寺廟捐贈食物，並向僧侶祭拜祖先，聆聽佛法的教誨。

3. 做功德

供養僧侶是宋幹節不可或缺的傳統活動。泰國人到寺廟獻上食物、衣物，並聆聽僧侶的佛法說法。供養的禮品包括各式食品、水果和新袈裟，這被視為一種積累福報的方式。

4. 放生動物

放生鳥類和魚類是宋幹節的宗教傳統，泰國人相信這能帶來好運。將這些生物放回自然棲息地，被視為尊重生命和培養慈悲心的一環。

5. 民俗表演及遊戲

宋幹節期間，各種民間表演和娛樂活動為人們帶來歡樂。包括泰國傳統服飾的選美比賽、街頭遊行、街頭小吃攤、升旗儀式、泰國舞蹈以及划船比賽等多樣化的節目。

6. 建造沙塔

在泰國，有些人在日常的行走中，不經意地帶走了寺廟的一些沙子。這不僅是一種意外的行為，更是一種自然而然的祝福，將寺廟的神聖沙土帶回家中。宋幹節期間，泰國人將這些帶回的沙子攜帶到寺廟，並投入到沙塔的建造中。這個傳統的儀式象徵著人們將自己日常所得帶回給寺廟，以回饋神聖之地。同時，這也是一種表達敬意和感激之情的方式。

潑水節要準備什麼？

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為了確保在潑水活動中能盡情參與，以下是一些建議的必備物品及注意事項：

1. 防水袋

將手機、貴重物品等放入防水袋，以免在潑水嬉戲中被水弄濕或損壞。這能確保你的財物安全且讓你無後顧之憂。

2. 水槍

購買一個水槍，這是潑水節的互動元素之一，當地附近的攤放都有在販賣。

3. 輕便服裝

穿著容易乾的輕便服裝，避免穿著暴露或不適當的服裝，以免冒犯當地的文化和宗教。比基尼等暴露的服裝在這個慶典中是不適宜的。

4. 護目鏡與耳塞

佩戴護目鏡可防止水進入眼睛，同時戴上耳塞可以避免水進入耳朵，減少不適感和感染的風險。

5. 笑容

帶著笑容參與潑水節的樂趣，這是整個慶典的精髓。不要因為被潑水而生氣或不高興，反而以輕鬆的態度享受這場盛大的慶祝活動。

泰國潑水節舉辦地點與時間

圖片來源 : 泰國觀光局

泰國潑水節每年例行於4月13日至15日舉辦，雖然可能略有變動，但基本上是這三天。在2024年，泰國潑水節的日期仍維持在4月13日至15日。另外，由於地區性節氣的影響，各地慶祝方式可能稍有調整，然而整體慶典仍在這段期間，以下幫大家整理有慶祝撥水節的幾個地點。

曼谷 ( Bangkok )

曼谷的拷參路（Khaosan Road）是潑水節的熱鬧中心，吸引著世界各地的背包客和遊客。整個區域將湧現歡笑聲、水花四濺的畫面，是一個充滿歡樂氛圍的聚集地。

清邁 ( Chiang Mai )

清邁的古城區及周邊馬路將成為水花四濺的戰場，美麗的遊行和裝滿水的水槍充斥街頭。參與者們在歡樂混沌中，共同創造難忘的回憶。

大城( Ayutthaya )

在大城，潑水節將伴隨著食物供給僧侶、向老年人灑水祝福、與大象一同參與潑水祝福儀式。居民們身著傳統服飾，欣賞傳統遊行，同時品嚐當地食。

芭達雅( Pattaya )

芭達雅的潑水節將以清晨的僧侶施捨和香料調和的水淋灑在佛像上展開。此外，海灘上的沙塔比賽、民俗遊戲和娛樂也是不可錯過的亮點。

普吉 ( Phuket )

普吉島的潑水節將包括傳統的淋水給佛像祈福、沙塔比賽、佈施給僧侶的儀式，以及多樣的活動如調酒師大賽、摩托車遊行和音樂表演。

素可泰 ( Sukhothai )

素可泰的潑水節將有沙塔製作比賽、潑水節選美比賽、古老的購物車遊行，還有大象參與的潑水祝福活動，以及各種當地的運動遊戲。

孔敬 ( Khon Kaen )

孔敬的潑水節將在市中心的大街道和Sichan路上展開，道路將全面封閉，讓參與者在歡樂的潑水樂園中盡情歡唱、跳舞，共同享受狂歡慶典。

泰國潑水節禮節與注意事項

圖片來源 : 泰國觀光局

潑水節是一個令人難忘的慶祝活動，但為了確保這種歡樂的方式能夠持續，有必要遵循一些適當的禮儀和安全準則。

以下是在這個節日中最大程度上享受的小撇步：

1. 保護他人

在使用水槍和水管之前，切勿將水直接噴向他人的眼睛、耳朵、鼻子或嘴巴。

2. 適當穿著

避免赤裸上身或是褲子故意拉太低，男性應穿著可穿著花襯衫，女性不可穿泳衣，避免使用透明、淺色或薄布料的衣物，防止曝光，如果計劃參觀寺廟，則必須穿著得體的服裝。

3. 尊重當地人

嚴禁向僧侶、老人噴水，除非他們明確參與慶典。同樣，避免向其他特定人群潑水，如騎自行車的人、司機、孕婦等，以避免他們受驚而發生交通事故。

4. 小心攜帶貴重物品

考慮使用防水袋來保護手機和錢包，並將它們放入腰包中，以防被水濺濕損壞，同時，活動中人多也小心有扒手。

5. 約定集合點

活動中人潮擁擠，避免因交通擁擠而浪費時間，建議步行前往目的地，最好提前與朋友約定一個集合點，以免在慶典中失散。

6. 不飲酒過量

節慶期間可以喝酒，但不要在公共場合飲酒過量。多喝水以防脫水，因為泰國的陽光強烈。

7. 使用乾淨水源

在最受歡迎的潑水地區，避免使用護城河水，以免含有寄生蟲。使用市區提供的自來水或大桶中的清潔水。

8. 防曬保護

4月是泰國最熱的時候，塗上SPF30+的防水防曬霜，以保護皮膚免受強烈陽光的傷害。

泰國潑水節行程安排推薦

行程 說明 D1 抵達曼谷 抵達機場，包車接機，前往飯店，放好行李行李及辦理入住手續⭢ 曼谷逛逛，品嘗在地美食 D2 曼谷必看的寺廟和潑水節 參觀鄭王廟，做功德並堆沙塔 ⭢ 渡輪，午餐後參觀大皇宮、玉佛寺、臥佛寺 ⭢ 參與泰國潑水節，享受水戰樂趣 D3 芭達雅潑水節 前往芭達雅，入住飯店 ⭢下午參加海灘路水上派對⭢ 晚上參觀芭堤雅夜總會，享受特別主題之夜。 D4 與大象一起慶祝潑水節 早餐後，前往清邁大象叢林保護區⭢ 與大象互動、拍照 ，共度泥漿溫泉和水中放鬆游泳 D5 返回曼谷 早餐後從飯店退房，返回曼谷。選擇在曼谷多住一晚或轉乘續約航班。

泰國的潑水節是一場令人難忘的全國慶典，吸引著世界各地的旅客前來參與，要在泰國各地體驗不同的潑水節活動，旅客們當然不能錯過這獨特的慶典。然而，帶著大包小包的行李可能會成為一個困擾，特別是當希望自在地參與活動而不被束縛，為了解決這個問題，我發現了包車服務與找專業的司機接送，無需擔心行李的重擔，可以輕鬆自在地遊覽泰國各地的潑水節活動，不論是清邁、曼谷還是其他地區，專業的司機將提供安全、舒適的接送服務，專注於享受這場盛大的慶典，在當地度過歡樂時光，留下美好的回憶。

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