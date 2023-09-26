峴港5星度假區 Hoiana Resort & Golf 越南奢華旅遊新標竿

於2020年成立的5星度假區會安南岸綜合度假區及高爾夫球俱樂部「Hoiana Resort & Golf」，占地面積達1000公頃，擁有4種酒店式公寓及1000間以上的房型。 圖：會安南岸綜合度假區及高爾夫球俱樂部 Hoiana Resort & Golf／提供

【旅奇傳媒/記者-謝旻蒨】近年來峴港成為旅遊新寵兒，其豐富的自然景觀、蔚藍純淨的海岸線以及多樣的文化遺產，讓其收穫「東方夏威夷」之美稱，並被《國家地理雜誌》評選為人生必去的50個地方之一！因此看好峴港旅遊趨勢，2020年成立了5星度假區會安南岸綜合度假區及高爾夫球俱樂部「Hoiana Resort & Golf」，其占地面積高達1000公頃，擁有4種酒店式公寓及1000間以上的房型、10間以上的餐廳美食、10個高爾夫俱樂部、1間娛樂場等4大優勢，提供民眾享受無與倫比的奢華、優雅和休閒寵逸的旅遊體驗。

會安南岸綜合度假區及高爾夫球俱樂部「Hoiana Resort & Golf」目前第一階段已開發完成，後續將會持續壯大度假區的軟硬體設施，期盼在保育越南文化遺產的同時，致力為越南奢華旅遊創立新標準。

▲提供4款酒店風格1000間以上房型，於房內即可欣賞蔚藍海景。 記者-王政介／攝

亮點１：4種獨特酒店風格 提供多元住宿選擇

最早於2020/6/28成立的會安南岸套房酒店（Hoiana Hotel & Suites），共有 141間豪華套房，風格採用時尚的裝飾和精緻的佈置，大面積的落地窗提供旅客無與倫比的壯麗景色，沉醉於奢華與現代之間。

2022/7/1成立的會安南岸新世界酒店（New World Hoiana Hotel），擁有度假區最多的房間數，分別有高級客房153間、豪華客房34間、高級海景房255間、豪華海景房34間，合計共有4種房型、476間客房，且各房型均配備寬敞的陽台，可於房內直接欣賞一望無際的蔚藍海洋。

今年4/26新開幕的會安南岸新世界海灘度假酒店（New World Hoiana Beach Resort），提供6種不同坪數的海景房型，共330間強調可持續和功能性室內設計的極致美學，並著重細節、展現越南品味，成為旅客嚮往的避世勝地。有別於前幾款酒店的房型配置，會安南岸酒店式公寓（Hoiana Residences）提供4款公寓單位，滿足不同客群的旅客需求，以1至3人房的公寓規格，為來自世界各地的客人提供完善的溫馨居所，讓賓客盡享飯店內的設施和貼心服務。

▲高爾夫球場設有18洞、7,004碼、71標準竿，為「世界百強高爾夫球場」之一。 圖：會安南岸綜合度假區及高爾夫球俱樂部 Hoiana Resort & Golf／提供

亮點２：世界百強高爾夫球場 揮桿於壯麗美景之間

對於喜愛高爾夫運動的旅客，最棒的體驗莫過於在大自然裡體驗揮桿的樂趣，會安南岸高爾夫球俱樂部「Hoiana Shores Golf Club」的高爾夫球場擁有自然的地形，以東海和占婆島的壯麗景色為背景，這出自於傳奇人物Robert Trent Jones Jr的傑作，球場設有18洞、7,004碼、71標準竿，曾獲得「2019年亞太地區最佳新球場」、美國高爾夫文摘授予的「2020年最佳高爾夫球場」、「亞洲百強高爾夫球場」中並列第15位，亦是亞洲唯一躋身「世界百強高爾夫球場」的場地，絕對是越南當地和東南亞地區最傑出的高爾夫球場之一。每天從早上6點開始到晚上11點的免費穿梭巴士，提供旅客接駁於酒店及高爾夫俱樂部之間。

▲10間餐廳和酒吧帶來12種風味料理，滿足旅客口腹之慾。 記者-王政介／攝

亮點３：12種風味料理 來場環球美食饗宴

來到峴港除了可以在美麗的海灘上大啖海鮮外，還有另一種新選擇，那就是到會安南岸綜合度假區及高爾夫球俱樂部「Hoiana Resort & Golf」品嚐10間餐廳和酒吧，所帶來的12種環球風味料理。度假區餐廳匯聚各地的特色佳餚，如「好越餐廳」提供來自北、中、南越最正宗的越南美食，以及來自亞洲各地的經典佳餚，包括韓式、中式、日式、東南亞料理等，從香味撲鼻的燒烤、新鮮的海鮮、美味的漢堡、多種小吃和甜點應有盡有，為賓客打造無可比擬的美食之旅。

不僅如此，每間餐廳亦會因各自的特色選址，包括有在高爾夫球俱樂部中的「1552餐館」享用環球料理、「南岸咖啡」製作的甜點及飲品，還有會安南岸新世界海灘度假酒店 New World Hoiana Beach Resort 海濱上的「NOX BEACH CLUB」，擁有4間餐廳、2間酒吧及露天餐廳，提供旅客最 chill 的度假體驗。

▲綿延4公里的純白沙灘圍繞，旅客可漫步於海岸線上。 記者-王政介／攝

亮點４：週邊設施應有盡有 優異地理帶來便捷交通

除高爾夫球場地外，度假區週邊有著綿延4公里的純白沙灘圍繞，並提供一系列的娛樂及週邊設施，包括室內卡拉OK、戶外水上運動、無邊際游泳池、水療中心、兒童樂園等，以及烹飪課程、身心平衡等特色體驗，另外還設有越南最卓越的娛樂場，內部擁有超過300台角子機和電子賭桌遊戲，並備有140台不同遊戲供旅客選擇。

而度假區距離世界文化遺產的「會安古鎮」僅需15分鐘的車程、「美山聖地」約1小時即可抵達，峴港國際機場也只要50分鐘，便捷的地理位置，讓旅客舒適的規畫行程，盡情享受休閒度假時光。

▲度假區距離世界文化遺產「會安古鎮」僅需15分鐘的車程。 記者-王政介／攝

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