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破盤促銷！ 泰獅航飛「曼谷來回機票」只要4千初 今年暑假泰殺了

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／泰國獅子航空
圖／泰國獅子航空

暑假不飛日本改玩曼谷如何？ 泰獅航空釋出最新破盤促銷價，只要4千多元，就能買進「台北(桃園)-曼谷(曼廊)」來回機票，不只含稅價，更破天荒的是還含來回托運行李各20公斤，這夏實在泰便宜了！

由「機票博土 不累哥粉專」分享，泰獅航空暑假下殺推出「曼谷來回機票」，含稅價4,409元，還含來回各20公斤托運行李。目前各大旅行社都有大量促銷票可追，特別截圖自易遊網的票價資訊，同時建議，回程時多加300元，可換成晚回航班，這樣可避免搭紅眼班機。

圖／翻攝機票博土 不累哥粉專
圖／翻攝機票博土 不累哥粉專

另外，由「愛出國‧搶票神器」粉專推薦指數5星，表示從航空公司官網訂購價格更殺，自6/9開賣，台北飛曼谷(廊曼)，官網標價去程1,997元、回程2,117元，總計4,114元，皆為含稅價還包含「20公斤行李」，但點出一關鍵，泰獅航空官網切換日期速度較慢，建議網友直接攻九月的「最低促銷票價」，想要「暑假」直華就需要更費心地慢慢找了。

圖／翻攝愛出國‧搶票神器粉專
圖／翻攝愛出國‧搶票神器粉專
　

迎接今年暑假別錯過這一波好康！低成本航空「泰國獅子航空」創立於2013年，擁有多條亞洲國際航線，其中包含台北-曼谷(廊曼)航線，而豐富的國內航線，也讓旅客可以輕鬆銜接航班，一路飛到各航點，深度探索泰國之美。

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