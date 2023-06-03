廉航也能團購！ 樂桃最新促銷「7人以上」團購機票「打七折」 暑假也適用

迎接暑假，機票優惠一波接一波！ 樂桃航空繼日前推出「一日來回快閃機票」後，最新公布推出「一同出遊享優惠」促銷活動，凡每筆訂單集合7至9人預訂，最高可享七折優惠價，預計於6/7中午12時開始搶訂，連暑假也適用哦！

樂桃航空此回促銷，針對「Value Peach」票價促銷，也就是包含指定座位、託運行李、變更航班或取消航班等選項，較適合於習慣傳統航空搭乘項目統統包含的旅客。航班包含台北(桃園)-大阪(關西)、台北(桃園)-東京(成田/羽田)、台北(桃園)-名古屋(中部)、台北(桃園)-沖繩(那霸)、高雄-大阪(關西)，而其中最優惠為沖繩飛回台北，原Value Peach票價4420元起，七折折扣後僅3090元起。

圖／樂桃航空官網

樂桃航空《一同出遊享優惠》，團購優惠自6/7的12:00開始販售至6/12的23:59為止，每筆訂單集合7～9人預訂Value Peach，航班出發期間適用於6月至10月，就連暑假期間也包含。

另外，台灣虎航迎接高雄旅展，即日起至6/5晚間23:59止，將同步線上線下聯合促銷，推出全線機票促銷「單程未稅899元起」優惠活動，民眾於高雄旅展現場購票有機會再享票價9折優惠；可訂購的旅行期間為即日起至2024/3/30止。

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