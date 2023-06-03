快訊

蘋果WWDC官網藏密語！眼尖網友神破解：敲碗超久的「重磅新品」來了

陳明通傳下莊退休 台大校長：教評會只審懲處不審退休

涉性騷擾找律師捍衛清白 王世堅：實在更令人覺得可恥

廉航也能團購！ 樂桃最新促銷「7人以上」團購機票「打七折」 暑假也適用

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／樂桃航空提供
圖／樂桃航空提供

迎接暑假，機票優惠一波接一波！ 樂桃航空繼日前推出「一日來回快閃機票」後，最新公布推出「一同出遊享優惠」促銷活動，凡每筆訂單集合7至9人預訂，最高可享七折優惠價，預計於6/7中午12時開始搶訂，連暑假也適用哦！

樂桃航空此回促銷，針對「Value Peach」票價促銷，也就是包含指定座位、託運行李、變更航班或取消航班等選項，較適合於習慣傳統航空搭乘項目統統包含的旅客。航班包含台北(桃園)-大阪(關西)、台北(桃園)-東京(成田/羽田)、台北(桃園)-名古屋(中部)、台北(桃園)-沖繩(那霸)、高雄-大阪(關西)，而其中最優惠為沖繩飛回台北，原Value Peach票價4420元起，七折折扣後僅3090元起。

圖／樂桃航空官網
圖／樂桃航空官網

樂桃航空《一同出遊享優惠》，團購優惠自6/7的12:00開始販售至6/12的23:59為止，每筆訂單集合7～9人預訂Value Peach，航班出發期間適用於6月至10月，就連暑假期間也包含。

另外，台灣虎航迎接高雄旅展，即日起至6/5晚間23:59止，將同步線上線下聯合促銷，推出全線機票促銷「單程未稅899元起」優惠活動，民眾於高雄旅展現場購票有機會再享票價9折優惠；可訂購的旅行期間為即日起至2024/3/30止。

延伸閱讀：

三大廉航特價優惠！ 10點搶虎航全線899元、樂桃一日快閃機票、酷航4大航點超殺價

又一飯店說再見！捷絲旅林森館6月底熄燈 集團：房東另有用途不再續約

航空 沖繩 東京 大阪 名古屋

相關新聞

廉航也能團購！ 樂桃最新促銷「7人以上」團購機票「打七折」 暑假也適用

機票也能團購！ 樂桃最新促銷「7人以上」團購機票「打七折」

又一飯店說再見！捷絲旅林森館6月底熄燈 集團：房東另有用途不再續約

又一家台北飯店說再見。因租約到期，營運已15年的捷絲旅台北林森館低調公告，將於6月29日結束營業，飯店服務至6月30日，...

夏日美景拍到手軟！ 必訪北、東台灣2大夢幻「繡球花海農場」 這裡夜晚還能拍銀河

繡球花海拍到手軟！ 夏日必訪南、北部2大夢幻「繡球花農場」

三大廉航特價優惠！ 10點搶虎航全線899元、樂桃一日快閃機票、酷航4大航點超殺價

三大廉航特價優惠！ 樂桃一日快閃機票、虎航全線899元、酷航4大航點超殺價

全航線899元起！虎航機票再下殺　日韓澳越統統有、線上線下同步開搶

高雄人必看！台灣虎航機票促銷又一波，本次虎航參展高雄市旅行公會國際旅展，於6/2至6/5在高雄展覽館展開。虎航「虎力全開」大方推出「全航線899元起」的超殺優惠，現場購票再享9折，另外加碼再推登錄購票

歷時10個月整修！「彩虹眷村」重開放首日、遊客讚維護狀況好 但遺憾少這一味

台中南屯彩虹眷村是國際知名觀光景點，卻因房舍老舊，市府去年8月封村辦理加固修繕工程，歷經10個月整修，今天重新開放。但彩...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦