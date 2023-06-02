三大廉航特價優惠！ 10點搶虎航全線899元、樂桃一日快閃機票、酷航4大航點超殺價

機票好康再一波！ 樂桃再推一日快閃來回機票，早上飛晚上回，最低要價4,000元起，虎航線上線下皆有優惠，全航線超殺促銷899元起，6/2上午10點開搶；酷航飛新加坡最低含稅只要2,878元起、東京和札幌最低也只要4,438元起，說走就走手刀搶訂。

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樂桃航空提供

樂桃航空推出往返日本早去晚回的「一日快閃來回機票」，為早上抵達日本、深夜回國且不住宿，玩樂最長停留時間達17小時25分鐘，並且比以往最低來回票價優惠最多達65折起。

販售期間自6/1 11:00至10/24 23:59(TST)，「台北－名古屋」一日來回機票4000元起，「台北－東京」、「台北－大阪」一日來回機票也才4200元起；適用出發期間為今年4/9至7/13、8/28至10/26，且週一至週四平日出發限定。

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台灣虎航。本報資料照片

台灣虎航「虎力全開」，將於6/2至6/5參與高雄市旅行公會國際旅展，並推出「全航線899元起」超值促銷活動，日本、韓國、澳門、越南任選，現場購票還能再享9折優惠，加碼再送成交禮及登錄資訊抽機車等活動。而旅展優惠亦同步於6/2上午10點線上同步開跑，台北、台中出發也有優惠，旅遊期間則為2023/6/2至2024/3/30。

→酷航

圖／酷航提供

酷航夏季促銷最後一日(6/2)，精選國外旅遊熱門地「新加坡、首爾、東京、札幌」4大航點，由酷航官網、酷航手機APP及合作通路等搶訂特價機票，首推台北-新加坡單程含稅最低價2,878元起，適用航班7/6至8/31，台北-首爾單程含稅價3,041元起，適用航班7/19至9/30，而最夯的日本也有東京和札幌兩個航線，最低含稅價4,438元起，東京適用航班7/17至8/31、札幌適用航班7/23至9/30。

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