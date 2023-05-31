搶訂2023暑假機票優惠！ 酷航夏季快閃免3千元、長榮最低3231元、星宇9折、阿聯酋送豪華住宿

2023台北國際觀光旅展剛結束，不小心錯過機票優惠的朋友還能繼續追！酷航、長榮、星宇航空等紛紛推出限定優惠，從機票省起讓你多存些旅費，還有更瘋狂的阿聯酋航空的夏季限時優惠，轉機停留超過24小時就送你免費住宿，把握夏日來趟異國之旅快來看！

●酷航：夏季促銷快閃最低免3千元

圖／酷航提供

酷航夏季促銷即日起至6/2，只要從酷航官網、酷航手機APP及合作通路等搶訂特價機票，精選國外旅遊熱門地「新加坡、首爾、東京、札幌」4大航點，首推台北-新加坡單程含稅最低價2,878元起，適用航班7/6至8/31，台北-首爾單程含稅價3,041元起，適用航班7/19至9/30，而最夯的日本也有東京和札幌兩個航線，最低含稅價4,438元起，東京適用航班7/17至8/31、札幌適用航班7/23至9/30，還有機會搭到皮卡丘彩繪班機。

圖／酷航官網

●長榮航空：33航線優惠最低3,231元起

圖／長榮航空提供

長榮航空夏季線上旅展即日起至6/12 23:59止，凡於長榮航空官網或是手機APP「EVA Mobile」購買台灣出發指定33個航線優惠票價，有機會享有亞洲線2024/1/13前出發或北美航線2023/12/31前出發，優惠價推薦參考桃園-澳門最低只要3,231元起、桃園-河內4,998元起、桃園-香港5,063元起、桃園-宿霧5,415元起(以上皆為未稅價)。另外，長榮航空無限萬哩遊會員購買成人機票更可獨享最低83折購票優惠，但機位有限，手刀搶訂要快。

●星宇航空：全航線經濟艙9折優惠起

圖／星宇航空提供

即日起至6/12，星宇航空推出2023初夏線上旅展限時優惠，凡於星宇航空官網或APP購買台灣出發、全航線經濟艙來回機票，皆可享有九折起優惠。

期間限定折扣涵蓋星宇航空現有全航線經濟艙機票，包含澳門、胡志明市、峴港、河內、吉隆坡、檳城、東京、大阪、福岡、沖繩、札幌、仙台、曼谷、馬尼拉、宿霧、新加坡、洛杉磯，出發日為2023/7/23至12/31之間。

圖／星宇航空提供

●阿聯酋：超狂優惠「訂機票，送住宿」

圖／阿聯酋航空提供

阿聯酋航空夏季限時優惠，即日起到6/11前，凡是透過阿聯酋航空官網、客服中心或旅行社訂購於8/31前出發之機票杜拜來回機票，或於杜拜轉機停留超過24小時，並在抵達前96小時完成飯店預訂，阿聯酋就大方贈送免費住宿一晚！

訂購頭等艙與商務艙旅客，能獲得兩晚杜拜中央一號25小時飯店（25hours Hotel Dubai One Central）免費住宿一晚；豪華經濟艙與經濟艙旅客，可享杜拜世貿中心諾富特飯店（Novotel World Trade Centre, Dubai）免費住宿一晚。

圖／阿聯酋航空提供

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