「泰國迪士尼」開幕了！ 6大主題園區必逛 冰雪奇綠、漫威、皮克斯系列到米奇、米妮雙手合十拍不停

泰國也有迪士尼了！ 泰國曼谷人氣夜市「Asiatique河濱夜市」特別與迪士尼合作100週年慶祝，自即日起至7/31期間限定推出「Disney 100 Village」快閃版迪士尼樂園，共劃分為12區域，除了冰雪奇緣、皮克斯和漫威系列6大主題園區，12位迪士尼公主拍照點更是不能錯過，而且門票價格也超便宜最低不到200元。

圖／翻攝Asiatique The Riverfront Destination臉書

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Asiatique河濱夜市的「Disney 100 Village」，一到門口就可看見米奇、米妮雙手合十超可愛。在冰雪奇緣世界，有真人比例的Elsa等主角雕像，能玩AR互動式體驗；「皮克斯區」是一個迷你高爾夫球場，球場設計靈感都來自於《玩具總動員》、《怪獸電力公司》、《超人特攻隊》、《海底總動員》等一系列Pixar電影；「漫威宇宙區」則有多個1:1復仇者聯盟模型；「星際大戰區」可藉由互動裝置模擬飛行器，選擇不同陣營來場銀河之旅；「魔法花園區」有12位迪士尼公主等比真人大小的模型提供合影。

圖／翻攝Asiatique The Riverfront Destination臉書

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最後逛完還有迪士尼商場可買伴手禮，有超多迪士尼100週年紀念商品可以帶回家！門票目前在官網有販售，可選擇一次購買全區套票或單區購買，票價區分為成人和3-18歲，以及平日與假日等類別，價格為泰銖219元～2,249元不等（台幣約195元～1,995元）。

圖／翻攝Asiatique The Riverfront Destination臉書

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DISNEY100 VILLAGE@Asiatique

地址：2194 Charoen Krung Rd, Wat Phraya Krai, Bang Kho Laem, Bangkok

活動日期：2023年3月24日-7月31日

開放時間：10:00-00:00

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