18公尺「黃色小鴨」重磅回歸！「橡皮鴨二重暢」還1次2隻超震撼

「黃色小鴨」18公尺重磅回歸了！這隻超級可愛的海上巨型藝術品，在基隆港短暫露面後，終於要再次造訪香港，這次更是帶來了驚喜將有「橡皮鴨二重暢」，活動即將於6月1日公開消息，大家絕對不能錯過這個打卡機會了！

圖／香港旅遊發展局提供

不只一隻，這次竟然出現了兩隻黃色小鴨！「黃色小鴨」，這個超夯的海上藝術品，先前驚喜現身香港。而這個巨型橡皮鴨其實是由荷蘭藝術家霍夫曼（Florentijn Hofman）所創作，自2013年開始的活動之後，確定十年後再次回歸，直接展出「橡皮鴨二重暢」。

圖／香港旅遊發展局提供

這對巨型橡皮鴨的高度高達18公尺，主辦單位ARR將於6月1日正式公布「橡皮鴨二重暢」活動的詳情，預計將在香港展出，同時也會推出系列周邊商品，像是黃色小鴨麻將組等，若有計畫前往香港的旅客千萬別錯過了！ 圖／香港旅遊發展局提供

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