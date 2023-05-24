下殺搶便宜！ 2023TTE台北「線上旅展優惠」懶人包　5星飯店自助餐券免千元、住宿券買1晚送1晚

「2023 TTE台北國際觀光博覽會」將在5/26盛大登場，各大飯店按慣例搶先開跑「線上旅展」好康優惠，例如台北喜來登大飯店開賣十二廚餐券88折起、住宿「買1晚送1晚」；福容大飯店推出全館通用「聯合住宿券」買10送1，平均一張只要2,636元；JR東日本大飯店台北祭出雙人房5千有找等促銷，udn小編幫大家整理2023各大飯店的「線上旅展優惠懶人包」快跟上！

●寒舍集團

十二廚。圖／台北喜來登大飯店官網

寒舍集團旗下的「台北喜來登大飯店線上旅展」，自即日起至5/26推出，「十二廚雙人餐券」只要88折，平、假日各餐期雙人自助餐券自2500元至3300元。「舒適客房」買1晚送1晚，價格9,999元，再送雙人自助早餐，親子方案「首席客房」價格7,299元，再送2位小孩免費住宿與自助早餐。

台北寒舍艾美酒店。圖／寒舍集團提供

即日起至5/26，寒舍集團旗下的「寒舍艾美酒店線上旅展」，推出探索廚房「平日雙人自助下午茶券」每張1,860元，下殺78折、「假日雙人自助下午茶券」每張2,300元，約81折。適用午、晚餐的「平日雙人自助餐餐券」每張3,000元，約81折，以及「假日雙人自助餐券」每張3,600元，約87折！

圖／寒舍艾麗提供

至5/31前「寒舍艾麗線上旅展」，祭出「精緻客房雙人住宿券」，每張6,999元(原價20,324元)，入住期間再享2,999元餐飲抵用金，更首次推出「樂游券」每張599元，首度開放「非房客」使用高空泳池、健身中心等設施。LA FARFALLA餐廳「肉食主義現切牛排吃到飽雙人券」每張1,599元、「60盎司牛肋骨排雙人券」每張4,999元，餐券皆可再享雙人份義饗沙拉吧。而The Terrace「樂饗犇犇雙人券」每張899元，可享大廳酒吧精選牛肉料理買一送一及飲品加購優惠。

●雲朗觀光集團

圖／雲朗觀光集團

即日起至5/24雲朗觀光集團線上旅展優惠，依舊推出連年暢銷的「雲朗聯合住宿券」一張2,200元，持1張券即可雙人入住翰品酒店新莊、高雄、花蓮與兆品酒店台中、嘉義基本房型，加價800元能雙人入住品文旅礁溪文漾家庭房。持2張入住君品酒店雅緻雙人客房、翰品高雄雙人豪華套房、兆品嘉義雙人和式房，持3張則可4人入住君品酒店豪華家庭客房。

另還有雲品溫泉酒店「一泊二食經典山景住宿券」，每張要價9,999元，便可入住並含丹彤自助餐廳早餐2客，還有豪華湖景套房雙人住宿券，每張25,000元，含丹彤自助早餐和晚餐各2客。

雲品溫泉酒店。圖／雲朗觀光集團

更推出了3款優惠餐券，「君品雲軒西餐廳」頂級10盎司牛排套餐券每張799元、雙人龍蝦牛排套餐券每張2,999元；雲品溫泉酒店的「雲品美饌分享券」每張2,388元，買10張送1張，可於雲品溫泉酒店內的5間餐廳享用！

紅葉谷綠能溫泉園區。圖／雲朗觀光集團提供

還有「紅葉谷綠能溫泉園區」推出「紅葉谷餐泉套券」每張999元，還推出一套10張共3,000元的套票，可享園區內四季皆宜的水泉區設施。

●長榮酒店

長榮鳳凰酒店(礁溪)即日起至 5/29 18:00 推出線上旅展，「平日雙人一泊二食住宿券」下殺4折，8,388元即可入住高級洋式客房，「平日雙人一泊一食」也只要7,688元，皆可使用至2023/11/30。餐券則推出可享用桂冠自助餐廳早午餐或煙波亭火鍋的768元「早午餐/火鍋通用券」，以及968元的「晚餐/火鍋通用券」，再享買7送1。更全新推出SPA湯屋通用券套票，一套五張3,200元，持一張可於平日單人使用千坪慢活SPA，持三張可於平日雙人使用高級/綠景湯屋一次。

圖／長榮鳳凰酒店提供

台中鳳凰酒店平日「精緻雙人房一泊一食平日住宿券」只要2,666元（原價7,260元），另外鳳凰食號「平日單人早午餐券」優惠每張550元、買10再送1。

圖／台中鳳凰酒店官方網站

●國泰飯店觀光事業

國泰飯店觀光事業線上旅展於即日起至6/18開跑。慕軒飯店「GUSTOSO義大利餐廳」推出雙人套餐券4,980元，以及「美國安格斯黑牛戰斧牛排」四人分享套餐券6,380元，皆買5送1，另可選擇「GUSTOSO & URBAN331 餐飲通用券1,280元」。

慕軒飯店GUSTOSO義大利餐廳。圖／慕軒飯店官網

和逸飯店台北民生館與台北忠孝館，推出2館「單人平日午間套餐通用券」一張只需要280元，且享買6送1。

和逸飯店桃園館則推出自助百匯餐廳Cozzi Market逸‧市集，「單人平日午晚餐通用券」，980元，買6送1」、「單人假日午晚餐通用券」，1,280元。「逸薈軒」中餐廳則推出「北京爐烤櫻桃鴨家庭套餐券」5,580元，購買2張即贈1組伴手禮雙醬禮盒，而巧虎夢想樂園也推出「一大一小入園券」690元，買5送1的優惠。

Cozzi Market逸‧市集。圖／國泰飯店觀光提供

圖／巧虎夢想樂園提供

和逸飯店台南館則推「雙人下午茶套餐券」899元，以及「親子組合下午茶套餐券」650元，皆買6送1。

●台北福華大飯店

即日起至5/31，台北福華大飯店餐廳聯手推出多款美饌饗味餐券，人氣珍珠坊「港點粵菜任你選餐券」只要950元，小家庭可以選擇的江南春、珍珠坊、蓬萊邨「中式餐廳合菜餐券」2,999元，買5送1。也有「中式十人桌菜餐券」13,888元，下殺61折，買10送1，是大家庭聚餐好選擇。還有「彩虹座通用自助餐券」1,099元，依規定加價後全餐期午餐、晚餐以及下午茶皆可使用。

台北福華大飯店珍珠坊。圖／福華大飯店提供

●福容大飯店

福容大飯店線上旅展，自即日起開跑至6/9，「聯合住宿券」買10送1，優惠價29,000元，平均一張2,636元；免費加入福容會員，享買15送1「再贈1」，平均一張只要2,559元。持1張入住福容花蓮店或福容墾丁店；持2張可入住福容淡水漁碼店海景豪華客房；3張聯合住宿券則能入住麗寶福容店或福容福隆店Villa區簡樸禪風客房3天2夜，平均一晚每人只要1,920元起。或是選擇福隆店的湯屋優惠，享買15送6的優惠。

圖／福容大飯店、麗寶樂園渡假區提供

●台北遠東香格里拉

遠東Cafe。圖／台北遠東香格里拉提供

台北遠東香格里拉即日起至6/2舉辦線上旅展，「尊榮客房雙人住宿券」不含早餐6,499元、含早餐7,999元，住宿下殺2.4折，另還有「遠東CAFE餐券」830元起等優惠。

●JR東日本大飯店台北

圖／JR東日本大飯店台北提供

即日起至6/5，JR東日本大飯店台北春夏線上旅展，自餐飲部份有「鉑麗安平日午晚餐券」2,500 元、買五送二價格8,000元等；住宿祭出「都會客房雙人住宿券」4,400元、「行政尊榮客房雙人住宿券」6,900元等優惠，票券在飯店官網或現場都可購買。

●將捷金鬱金香酒店

圖／將捷金鬱金香酒店提供

淡水將捷金鬱金香酒店即日起至6/5，推出台北、高雄線上旅展，住宿券每張3,300 元，平假日都可用，暑假入住週日至週四不加價，加購早餐享買一送一優惠。

●宜蘭綠舞國際觀光飯店

圖／宜蘭綠舞國際觀光飯店

即日起至6/13，宜蘭綠舞推出春夏線上旅展，住宿券優惠每人只要2,297元起，即可入住山海美景房型；露營車住宿券限量100張，四人入住只需11,288元。凡購買住宿券，即贈日式服裝體驗、萌寵餵食體驗、黑RURU CAFE免費入園等禮遇。

●宜蘭力麗威斯汀度假酒店

圖／宜蘭力麗威斯汀度假酒店提供

宜蘭力麗威斯汀度假酒店「2023 春夏線上旅展」於5/26至5/29日同步登場。最殺優惠首推「豪華／精選客房一泊一食平日住宿券」優惠價7,500元，折扣下殺38折；「知味」西餐廳單人晚餐券，限時優惠價850元，約是原價69折；「舞」日本料理雙人午餐定食券999元；露天風呂單人泡湯券650元，折扣下殺46折；而湯泉美饌雙人舒享券，可享湯屋120分鐘和日式雙人餐食1份，旅展限時優惠2380元。另加碼「知味」西餐廳平日單人晚餐券滿額贈禮，滿15000元以上，加贈1張；滿30000元以上，加贈3張。

延伸閱讀：

．機票爆殺！濟州航空參旅展推「飛韓國1,100元」 限時兩天再加碼抽AirPods

．長榮「春季線上旅展」開賣啦！下殺2.8折，套票再88折直接賺近8000元